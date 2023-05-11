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Жильё в Подольский район, Украина

Маяковский сельский совет
3
3 объекта найдено
Дом 3 комнаты в Маяки, Украина
Дом 3 комнаты
Маяки, Украина
Комнаты 3
Площадь 90 м²
Этаж 1/2
€ 84,679
Дом 3 комнаты в Маяки, Украина
Дом 3 комнаты
Маяки, Украина
Комнаты 3
Площадь 90 м²
Этаж 1/2
€ 50,079
Дом 4 комнаты в Маяки, Украина
Дом 4 комнаты
Маяки, Украина
Комнаты 4
Площадь 70 м²
Этаж 1/2
€ 59,184

Параметры недвижимости в Подольский район, Украина

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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