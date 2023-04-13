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Купить таунхаус в Odeskiy rayon, Украина

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3 объекта найдено
Таунхаусв Корсунцы, Украина
Таунхаус
Корсунцы, Украина
€ 727
жк "Академический" расположен на закрытой, охраняемой территории по ул.Заболотного/Сахарова.…
Таунхаус 3 комнатыв Фонтанка, Украина
Таунхаус 3 комнаты
Фонтанка, Украина
3 Количество комнат 86 м²
€ 54,558
Общая площадь - 86 кв.м. 2 уровня. Госакт на землю. Без комиссионных. Возможна рассрочка. …
Таунхаус 2 комнатыв Фонтанка, Украина
Таунхаус 2 комнаты
Фонтанка, Украина
2 Количество комнат 85 м²
€ 46,375
Коттедж в 2-х уровнях, расположен на ул. Заболотного, на охраняемой территории коттеджного п…

Параметры недвижимости в Odeskiy rayon, Украина

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