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Купить комнату в Odeskiy rayon, Украина

Tairove Settlement Council
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1 объект найдено
Комната 1 комнатав Лиманка, Украина
Комната 1 комната
Лиманка, Украина
1 Количество комнат 26 м² 2/2 Этаж
€ 10,912
№6843 Предлагается к продаже комната на ул. Одесская. Есть возможность…

Параметры недвижимости в Odeskiy rayon, Украина

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