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Realting.com
Украина
Одесская область
Odeskiy rayon
Дома
Купить дом в Odeskiy rayon, Украина
Tairove Settlement Council
198
Великодолинский поселковый совет
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Великодолинское
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375 объектов найдено
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Дом 4 комнаты
Фонтанка, Украина
4 Количество комнат
140 м²
1/2 Этаж
€ 163,675
18306 В продаже дом с участком в Фонтанке Дом 2021 года постройки. Стен…
Дом 3 комнаты
Алтестово, Украина
3 Количество комнат
100 м²
1/2 Этаж
€ 26,370
18225. Продам дом с ремонтом. на 1 этаже кухня, комната, санузел, на вт…
Дом 4 комнаты
Авангард, Украина
4 Количество комнат
198 м²
1/2 Этаж
€ 95,477
18227 Продам дом в Авангарде. Все коммуникации в дом заведены: свет, во…
Дом 3 комнаты
Лиманка, Украина
3 Количество комнат
135 м²
1/2 Этаж
€ 129,121
18186 Продам дом в Червоном Хуторе. Общая площадь 135 кв.м. Один этаж. …
Дом 4 комнаты
Лиманка, Украина
4 Количество комнат
305 м²
1/2 Этаж
€ 181,861
18158. Продается двухэтажный дом в Совиньоне расположенный на 3-х сотка…
Дом 4 комнаты
Лиманка, Украина
4 Количество комнат
127 м²
1/2 Этаж
€ 116,391
18042 Продам дом-дуплекс в Совиньоне, 127 кв. м. Три спальни, гостиная …
Дом 5 комнат
Сухой Лиман, Украина
5 Количество комнат
153 м²
1/2 Этаж
€ 26,370
18027 Продается дом на Гребном Канале, СК Весна. Дом состоит из двух эт…
Дом 4 комнаты
Лиманка, Украина
4 Количество комнат
240 м²
1/2 Этаж
€ 109,117
18020. Продаётся дом в Червонном хуторе. Дом общей площадью 240 м² и уч…
Дом 5 комнат
Лиманка, Украина
5 Количество комнат
280 м²
1/1 Этаж
€ 362,813
18038. Продам дом в Совиньоне Общая площадь дома - 280 кв.м, 5 комнат,…
Дом 3 комнаты
Лиманка, Украина
3 Количество комнат
95 м²
1/1 Этаж
€ 36,372
18040. Продам таунхаус в Киевском районе. Общая площадь - 95 кв.м, три…
Дом 2 комнаты
Фонтанка, Украина
2 Количество комнат
88 м²
1/1 Этаж
€ 113,663
18034 В продаже дом с участком в Фонтанке. Дом 2021 года постройки. Сте…
Дом 3 комнаты
Лиманка, Украина
3 Количество комнат
135 м²
1/2 Этаж
€ 180,952
18011 Продается дом в Совиньоне. Новый Дом - общей площадью 135,3 кв.м.…
Дом 4 комнаты
Нерубайское, Украина
4 Количество комнат
160 м²
1/2 Этаж
€ 145,489
18019 Продается дом в Нерубайском. В 15 км от центра города. Площадь до…
Дом 6 комнат
Великий Дальник, Украина
6 Количество комнат
240 м²
1/2 Этаж
€ 75,472
17896 В продаже двухэтажный дом свежей постройки в с. Великий Дальник. …
Дом 4 комнаты
Таирово, Украина
4 Количество комнат
218 м²
1/2 Этаж
€ 45,465
17900 Предлагаю к продаже дом в 2 уровнях с гаражом в коттеджном городе…
Дом 8 комнат
Лиманка, Украина
8 Количество комнат
305 м²
1/2 Этаж
€ 272,792
17826 Продам дом площадью 305 кв.м. на участке 10 соток в Сосновом Бер…
Дом 4 комнаты
Лиманка, Украина
4 Количество комнат
125 м²
1/2 Этаж
€ 113,663
17692 Предлагаю к продаже качественно построенный дом,расположенный на …
Дом 4 комнаты
Нерубайское, Украина
4 Количество комнат
100 м²
1/1 Этаж
€ 63,651
17665 В продаже дом свежей постройки в Нерубайском. Дом современной пла…
Дом 4 комнаты
Прилиманское, Украина
4 Количество комнат
170 м²
1/2 Этаж
€ 63,651
17643 В продаже дом в Сухом Лимане Построен из деревянного сруба. Общая…
Дом 5 комнат
Нерубайское, Украина
5 Количество комнат
300 м²
1/2 Этаж
€ 227,327
17536...В продаже двухэтажный дом, стоящий на участке 11 соток, на гран…
Дом 1 комната
Молодёжное, Украина
1 Количество комнат
28 м²
1/1 Этаж
€ 9,730
17547 В продаже дом с участком 6 соток в Великодолинском. Площадь дома …
Дом 5 комнат
Сухой Лиман, Украина
5 Количество комнат
128 м²
1/2 Этаж
€ 61,833
17443 Предлагаю к продаже дом из кирпича расположен на 7 сотках земли п…
Дом 4 комнаты
Кремидовка, Украина
4 Количество комнат
75 м²
1/1 Этаж
€ 16,822
17353 Продам дом в пригороде Одессы (Кремидовка). Участок 10 соток. …
Дом 4 комнаты
Лиманка, Украина
4 Количество комнат
220 м²
1/2 Этаж
€ 577,409
17356. Предлагается к продаже новый дом, который расположен в 300 метра…
Дом 4 комнаты
Лиманка, Украина
4 Количество комнат
240 м²
1/2 Этаж
€ 591,049
17357. Продается дом в стиле современных тенденций в дизайне. Приятные …
Дом 5 комнат
Лиманка, Украина
5 Количество комнат
200 м²
1/2 Этаж
€ 45,465
17349 Предлагаю к продаже дом 2 этажа расположен на участке 2,7 соток. …
Дом 4 комнаты
Нерубайское, Украина
4 Количество комнат
300 м²
1/2 Этаж
€ 136,396
17324 В продаже дом в селе Усатово на улице Богдана Хмельницкого. Общая…
Дом 4 комнаты
Фонтанка, Украина
4 Количество комнат
150 м²
1/2 Этаж
€ 113,663
17236 Продается дом в престижном районе Фонтанка-1. Выполнен не заверше…
Дом 2 комнаты
Фонтанка, Украина
2 Количество комнат
95 м²
1/2 Этаж
€ 62,742
17217 Продам таунхаус на Фонтанке. Тихий район, асфальтированные дорог…
Дом 3 комнаты
Таирово, Украина
3 Количество комнат
104 м²
1/1 Этаж
€ 109,117
17205 В продаже дом в пгт Таирово. Дом свежей постройки с современной п…
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