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Купить коттедж в Odeskiy rayon, Украина

Tairove Settlement Council
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2 объекта найдено
Коттеджв Лески, Украина
Коттедж
Лески, Украина
450 м²
€ 500,118
Двухэтажный дом общей площадью 450 м2 на территории 12 сот. Первая линия у моря. Состо…
Коттедж 3 комнатыв Tairove Settlement Council, Украина
Коттедж 3 комнаты
Tairove Settlement Council, Украина
3 Количество комнат 74 м²
€ 57,286
"Светлый Совиньон"это готовые домовладения с полным пакетом документов. С гос. актом на свою…

Параметры недвижимости в Odeskiy rayon, Украина

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