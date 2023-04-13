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Realting.com
Украина
Одесская область
Odeskiy rayon
Купить недвижимость в Odeskiy rayon, Украина
Tairove Settlement Council
368
Лиманка
51
Великодолинский поселковый совет
13
Великодолинское
13
Нерубайский сельский совет
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688 объектов найдено
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Квартира 1 комната
Лиманка, Украина
1 Количество комнат
27 м²
1/4 Этаж
€ 13,640
18309 Продам 1-комнатную квартиру. Малоэтажный и малоквартирный дом. Пе…
Дом 4 комнаты
Фонтанка, Украина
4 Количество комнат
140 м²
1/2 Этаж
€ 163,675
18306 В продаже дом с участком в Фонтанке Дом 2021 года постройки. Стен…
Квартира 3 комнаты
Нерубайское, Украина
3 Количество комнат
67 м²
1/2 Этаж
€ 20,914
18274. Продается 3-х комнатная квартира в районе Усатово. Общая площадь…
Квартира 1 комната
Лиманка, Украина
1 Количество комнат
36 м²
4/7 Этаж
€ 27,279
18246 В продаже однокомнатная квартира в новом доме жилого комплекса Ро…
Дом 3 комнаты
Алтестово, Украина
3 Количество комнат
100 м²
1/2 Этаж
€ 26,370
18225. Продам дом с ремонтом. на 1 этаже кухня, комната, санузел, на вт…
Дом 4 комнаты
Авангард, Украина
4 Количество комнат
198 м²
1/2 Этаж
€ 95,477
18227 Продам дом в Авангарде. Все коммуникации в дом заведены: свет, во…
Квартира 3 комнаты
Лиманка, Украина
3 Количество комнат
79 м²
5/7 Этаж
€ 48,193
18206 В продаже трёхкомнатная квартира в жилом комплексе Розенталь. Общ…
Квартира 2 комнаты
Tairove Settlement Council, Украина
2 Количество комнат
64 м²
9/16 Этаж
€ 57,286
18223 2-х комнатная квартира в жилом комплексе "Массив Радужный". Кварт…
Дом 3 комнаты
Лиманка, Украина
3 Количество комнат
135 м²
1/2 Этаж
€ 129,121
18186 Продам дом в Червоном Хуторе. Общая площадь 135 кв.м. Один этаж. …
Квартира 1 комната
Фонтанка, Украина
1 Количество комнат
44 м²
5/5 Этаж
€ 30,462
18185 В продаже квартира на Фонтанке. Качественный ремонт. Установлена …
Дом 4 комнаты
Лиманка, Украина
4 Количество комнат
305 м²
1/2 Этаж
€ 181,861
18158. Продается двухэтажный дом в Совиньоне расположенный на 3-х сотка…
Квартира 2 комнаты
Tairove Settlement Council, Украина
2 Количество комнат
43 м²
10/16 Этаж
€ 36,372
18141 Предлагаем к продаже квартиру на Таирова, в жилом комплексе "Раду…
Квартира 1 комната
Авангард, Украина
1 Количество комнат
35 м²
3/5 Этаж
€ 26,370
18112 В продаже новая 1-комнатная квартира на Седьмом Небе. Общая площа…
Квартира 2 комнаты
Tairove Settlement Council, Украина
2 Количество комнат
65 м²
7/17 Этаж
€ 50,012
18108 Предлагаю к продаже двухкомнатную квартиру в новом сданном доме н…
Дом 4 комнаты
Лиманка, Украина
4 Количество комнат
127 м²
1/2 Этаж
€ 116,391
18042 Продам дом-дуплекс в Совиньоне, 127 кв. м. Три спальни, гостиная …
Дом 5 комнат
Сухой Лиман, Украина
5 Количество комнат
153 м²
1/2 Этаж
€ 26,370
18027 Продается дом на Гребном Канале, СК Весна. Дом состоит из двух эт…
Квартира 1 комната
Авангард, Украина
1 Количество комнат
34 м²
1/5 Этаж
€ 22,733
18041 В продаже 1-комнатная квартира в сданном доме в жилом массиве Сед…
Дом 4 комнаты
Лиманка, Украина
4 Количество комнат
240 м²
1/2 Этаж
€ 109,117
18020. Продаётся дом в Червонном хуторе. Дом общей площадью 240 м² и уч…
Дом 5 комнат
Лиманка, Украина
5 Количество комнат
280 м²
1/1 Этаж
€ 362,813
18038. Продам дом в Совиньоне Общая площадь дома - 280 кв.м, 5 комнат,…
Дом 3 комнаты
Лиманка, Украина
3 Количество комнат
95 м²
1/1 Этаж
€ 36,372
18040. Продам таунхаус в Киевском районе. Общая площадь - 95 кв.м, три…
Квартира 2 комнаты
Лиманка, Украина
2 Количество комнат
47 м²
4/7 Этаж
€ 38,191
18039. Продам двухкомнатную квартиру в ЖК Розенталь Общая площадь квар…
Дом 2 комнаты
Фонтанка, Украина
2 Количество комнат
88 м²
1/1 Этаж
€ 113,663
18034 В продаже дом с участком в Фонтанке. Дом 2021 года постройки. Сте…
Дом 3 комнаты
Лиманка, Украина
3 Количество комнат
135 м²
1/2 Этаж
€ 180,952
18011 Продается дом в Совиньоне. Новый Дом - общей площадью 135,3 кв.м.…
Дом 4 комнаты
Нерубайское, Украина
4 Количество комнат
160 м²
1/2 Этаж
€ 145,489
18019 Продается дом в Нерубайском. В 15 км от центра города. Площадь до…
Квартира 1 комната
Авангард, Украина
1 Количество комнат
32 м²
3/5 Этаж
€ 23,551
17989 Продается однокомнатная квартира в новом жилом комплексе Кекс. Об…
Квартира 1 комната
Tairove Settlement Council, Украина
1 Количество комнат
37 м²
8/13 Этаж
€ 30,007
17980. Продается однокомнатная квартира в Массиве Радужный. Квартира по…
Квартира 1 комната
Авангард, Украина
1 Количество комнат
35 м²
3/5 Этаж
€ 22,733
17927. Продается 1-но комнатная квартира в жилом комплексе "Австрийский…
Дом 6 комнат
Великий Дальник, Украина
6 Количество комнат
240 м²
1/2 Этаж
€ 75,472
17896 В продаже двухэтажный дом свежей постройки в с. Великий Дальник. …
Дом 4 комнаты
Таирово, Украина
4 Количество комнат
218 м²
1/2 Этаж
€ 45,465
17900 Предлагаю к продаже дом в 2 уровнях с гаражом в коттеджном городе…
Квартира 2 комнаты
Ильичанка, Украина
2 Количество комнат
47 м²
12/13 Этаж
€ 32,735
17887 В продаже двухкомнатная квартира в жилом комплексе Новая Европа. …
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