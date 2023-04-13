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Купить недвижимость в Odeskiy rayon, Украина

Tairove Settlement Council
368
Лиманка
51
Великодолинский поселковый совет
13
Великодолинское
13
Нерубайский сельский совет
11
Новодолинский сельский совет
8
Дальницкий сельский совет
7
Молодежненский сельский совет
7
688 объектов найдено
Квартира 1 комнатав Лиманка, Украина
Квартира 1 комната
Лиманка, Украина
1 Количество комнат 27 м² 1/4 Этаж
€ 13,640
18309 Продам 1-комнатную квартиру. Малоэтажный и малоквартирный дом. Пе…
Дом 4 комнатыв Фонтанка, Украина
Дом 4 комнаты
Фонтанка, Украина
4 Количество комнат 140 м² 1/2 Этаж
€ 163,675
18306 В продаже дом с участком в Фонтанке Дом 2021 года постройки. Стен…
Квартира 3 комнатыв Нерубайское, Украина
Квартира 3 комнаты
Нерубайское, Украина
3 Количество комнат 67 м² 1/2 Этаж
€ 20,914
18274. Продается 3-х комнатная квартира в районе Усатово. Общая площадь…
Квартира 1 комнатав Лиманка, Украина
Квартира 1 комната
Лиманка, Украина
1 Количество комнат 36 м² 4/7 Этаж
€ 27,279
18246 В продаже однокомнатная квартира в новом доме жилого комплекса Ро…
Дом 3 комнатыв Алтестово, Украина
Дом 3 комнаты
Алтестово, Украина
3 Количество комнат 100 м² 1/2 Этаж
€ 26,370
18225. Продам дом с ремонтом. на 1 этаже кухня, комната, санузел, на вт…
Дом 4 комнатыв Авангард, Украина
Дом 4 комнаты
Авангард, Украина
4 Количество комнат 198 м² 1/2 Этаж
€ 95,477
18227 Продам дом в Авангарде. Все коммуникации в дом заведены: свет, во…
Квартира 3 комнатыв Лиманка, Украина
Квартира 3 комнаты
Лиманка, Украина
3 Количество комнат 79 м² 5/7 Этаж
€ 48,193
18206 В продаже трёхкомнатная квартира в жилом комплексе Розенталь. Общ…
Квартира 2 комнатыв Tairove Settlement Council, Украина
Квартира 2 комнаты
Tairove Settlement Council, Украина
2 Количество комнат 64 м² 9/16 Этаж
€ 57,286
18223 2-х комнатная квартира в жилом комплексе "Массив Радужный". Кварт…
Дом 3 комнатыв Лиманка, Украина
Дом 3 комнаты
Лиманка, Украина
3 Количество комнат 135 м² 1/2 Этаж
€ 129,121
18186 Продам дом в Червоном Хуторе. Общая площадь 135 кв.м. Один этаж. …
Квартира 1 комнатав Фонтанка, Украина
Квартира 1 комната
Фонтанка, Украина
1 Количество комнат 44 м² 5/5 Этаж
€ 30,462
18185 В продаже квартира на Фонтанке. Качественный ремонт. Установлена …
Дом 4 комнатыв Лиманка, Украина
Дом 4 комнаты
Лиманка, Украина
4 Количество комнат 305 м² 1/2 Этаж
€ 181,861
18158. Продается двухэтажный дом в Совиньоне расположенный на 3-х сотка…
Квартира 2 комнатыв Tairove Settlement Council, Украина
Квартира 2 комнаты
Tairove Settlement Council, Украина
2 Количество комнат 43 м² 10/16 Этаж
€ 36,372
18141 Предлагаем к продаже квартиру на Таирова, в жилом комплексе "Раду…
Квартира 1 комнатав Авангард, Украина
Квартира 1 комната
Авангард, Украина
1 Количество комнат 35 м² 3/5 Этаж
€ 26,370
18112 В продаже новая 1-комнатная квартира на Седьмом Небе. Общая площа…
Квартира 2 комнатыв Tairove Settlement Council, Украина
Квартира 2 комнаты
Tairove Settlement Council, Украина
2 Количество комнат 65 м² 7/17 Этаж
€ 50,012
18108 Предлагаю к продаже двухкомнатную квартиру в новом сданном доме н…
Дом 4 комнатыв Лиманка, Украина
Дом 4 комнаты
Лиманка, Украина
4 Количество комнат 127 м² 1/2 Этаж
€ 116,391
18042 Продам дом-дуплекс в Совиньоне, 127 кв. м. Три спальни, гостиная …
Дом 5 комнатв Сухой Лиман, Украина
Дом 5 комнат
Сухой Лиман, Украина
5 Количество комнат 153 м² 1/2 Этаж
€ 26,370
18027 Продается дом на Гребном Канале, СК Весна. Дом состоит из двух эт…
Квартира 1 комнатав Авангард, Украина
Квартира 1 комната
Авангард, Украина
1 Количество комнат 34 м² 1/5 Этаж
€ 22,733
18041 В продаже 1-комнатная квартира в сданном доме в жилом массиве Сед…
Дом 4 комнатыв Лиманка, Украина
Дом 4 комнаты
Лиманка, Украина
4 Количество комнат 240 м² 1/2 Этаж
€ 109,117
18020. Продаётся дом в Червонном хуторе. Дом общей площадью 240 м² и уч…
Дом 5 комнатв Лиманка, Украина
Дом 5 комнат
Лиманка, Украина
5 Количество комнат 280 м² 1/1 Этаж
€ 362,813
18038. Продам дом в Совиньоне Общая площадь дома - 280 кв.м, 5 комнат,…
Дом 3 комнатыв Лиманка, Украина
Дом 3 комнаты
Лиманка, Украина
3 Количество комнат 95 м² 1/1 Этаж
€ 36,372
18040. Продам таунхаус в Киевском районе. Общая площадь - 95 кв.м, три…
Квартира 2 комнатыв Лиманка, Украина
Квартира 2 комнаты
Лиманка, Украина
2 Количество комнат 47 м² 4/7 Этаж
€ 38,191
18039. Продам двухкомнатную квартиру в ЖК Розенталь Общая площадь квар…
Дом 2 комнатыв Фонтанка, Украина
Дом 2 комнаты
Фонтанка, Украина
2 Количество комнат 88 м² 1/1 Этаж
€ 113,663
18034 В продаже дом с участком в Фонтанке. Дом 2021 года постройки. Сте…
Дом 3 комнатыв Лиманка, Украина
Дом 3 комнаты
Лиманка, Украина
3 Количество комнат 135 м² 1/2 Этаж
€ 180,952
18011 Продается дом в Совиньоне. Новый Дом - общей площадью 135,3 кв.м.…
Дом 4 комнатыв Нерубайское, Украина
Дом 4 комнаты
Нерубайское, Украина
4 Количество комнат 160 м² 1/2 Этаж
€ 145,489
18019 Продается дом в Нерубайском. В 15 км от центра города. Площадь до…
Квартира 1 комнатав Авангард, Украина
Квартира 1 комната
Авангард, Украина
1 Количество комнат 32 м² 3/5 Этаж
€ 23,551
17989 Продается однокомнатная квартира в новом жилом комплексе Кекс. Об…
Квартира 1 комнатав Tairove Settlement Council, Украина
Квартира 1 комната
Tairove Settlement Council, Украина
1 Количество комнат 37 м² 8/13 Этаж
€ 30,007
17980. Продается однокомнатная квартира в Массиве Радужный. Квартира по…
Квартира 1 комнатав Авангард, Украина
Квартира 1 комната
Авангард, Украина
1 Количество комнат 35 м² 3/5 Этаж
€ 22,733
17927. Продается 1-но комнатная квартира в жилом комплексе "Австрийский…
Дом 6 комнатв Великий Дальник, Украина
Дом 6 комнат
Великий Дальник, Украина
6 Количество комнат 240 м² 1/2 Этаж
€ 75,472
17896 В продаже двухэтажный дом свежей постройки в с. Великий Дальник. …
Дом 4 комнатыв Таирово, Украина
Дом 4 комнаты
Таирово, Украина
4 Количество комнат 218 м² 1/2 Этаж
€ 45,465
17900 Предлагаю к продаже дом в 2 уровнях с гаражом в коттеджном городе…
Квартира 2 комнатыв Ильичанка, Украина
Квартира 2 комнаты
Ильичанка, Украина
2 Количество комнат 47 м² 12/13 Этаж
€ 32,735
17887 В продаже двухкомнатная квартира в жилом комплексе Новая Европа. …

Параметры недвижимости в Odeskiy rayon, Украина

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
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