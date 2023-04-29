Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Украина
  3. Одесская область
  4. Одесса
  5. Таунхаусы

Таунхаусы с видом на море в Одесса, Украина

Таунхаус В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 1 комната в Одесса, Украина
Квартира 1 комната
Одесса, Украина
1 Количество комнат 37 м²
€ 32,353
Педагогическая/ЖК Акапулька -2,однокомнатная квартира в новом, сданном доме с ремонтом. Квар…
Квартира 1 комната в Дачное, Украина
Квартира 1 комната
Дачное, Украина
1 Количество комнат 30 м² 2/2 Этаж
€ 13,481
16315 Однокомнатная квартира в с. Дачное. Хорошее жилое состояние. Обща…
Квартира 1 комната в Одесса, Украина
Квартира 1 комната
Одесса, Украина
1 Количество комнат 35 м²
€ 32,353
строительная компания "Будова". Общая площадь 35 м, комната 16.7 м2, кухня 8.6 м2, балкон з…
Квартира 1 комната в Одесса, Украина
Квартира 1 комната
Одесса, Украина
1 Количество комнат 36 м²
€ 31,904
ЖМ Радужный, однокомнатная квартира с просторной застекленной лоджией (полноценная еще одна …
Квартира 1 комната в Одесса, Украина
Квартира 1 комната
Одесса, Украина
1 Количество комнат 48 м²
€ 58,416
43 Жемчужина. Евроремонт, встроенная кухня, техника, мебель
Квартира 1 комната в Одесса, Украина
Квартира 1 комната
Одесса, Украина
1 Количество комнат 31 м² 11/24 Этаж
€ 30,924
11615. Продам 1 комнатную квартиру в новом доме. Современная планировка…
Квартира 4 комнаты в Одесса, Украина
Квартира 4 комнаты
Одесса, Украина
4 Количество комнат 86 м²
€ 89,870
Таирова, Вильямса-Королева, квартира с дорогим ремонтом, мебелью и техникой . Квартира 120…
Квартира 3 комнаты в Одесса, Украина
Квартира 3 комнаты
Одесса, Украина
3 Количество комнат 68 м²
€ 61,561
Дом 2013 года постройки. Квартира полностью обставлена мебелью и техникой. Дорогой дизайнерс…
Квартира 1 комната в Одесса, Украина
Квартира 1 комната
Одесса, Украина
1 Количество комнат 35 м² 16/18 Этаж
Цена по запросу
15709 Однокомнатная квартира на Таирова. Состояние от строителей, что п…
Квартира 1 комната в Одесса, Украина
Квартира 1 комната
Одесса, Украина
1 Количество комнат 47 м²
€ 49,429
Однокомнатная квартира с ремонтом. Светлая комната.На кухне встроенная мебель. лоджия застек…
Дом 4 комнаты в Одесса, Украина
Дом 4 комнаты
Одесса, Украина
4 Количество комнат 164 м² 1/2 Этаж
€ 80,883
14814 Продам 2-х этажный дом с ремонтом на участке 7 соток. Дом укомпле…
Квартира 1 комната в Одесса, Украина
Квартира 1 комната
Одесса, Украина
1 Количество комнат 37 м²
€ 26,062
ЖМ "Радужный" в зданом доме, проведено отопление. Очень удобная планировка, два выхода на балкон

Параметры недвижимости в Одесса, Украина

недорогая
элитная
Realting.com
Перейти