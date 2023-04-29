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Таунхаус 3 комнаты
Одесса, Украина
3 Количество комнат
96 м²
€ 103,351
1эт. - гостевой с/у 3м.кв. + кухня-студия 45м.кв.; 2эт.- с/у 4м.кв. + 3 комнаты: 7,6м.кв.…
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