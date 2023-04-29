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1 949 объектов найдено
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Дом 4 комнаты
Одесса, Украина
4 Количество комнат
240 м²
1/2 Этаж
€ 242,649
18297 Предлагаю к продаже отдельно стоящий дом расположенный на участке…
Дом 2 комнаты
Одесса, Украина
2 Количество комнат
35 м²
1/1 Этаж
€ 31,455
18060 Продается часть дома на Чубаевке, под Ваш дизайн. Место для машин…
Дом 4 комнаты
Одесса, Украина
4 Количество комнат
158 м²
1/2 Этаж
€ 296,571
18008. Продается дом в закрытый кооперативе на 9 станции Большого Фонта…
Дом 1 комната
Одесса, Украина
1 Количество комнат
30 м²
1/1 Этаж
€ 16,177
18010 Предлагается к продаже новый дом 30 кв.м. на улице Композитора Гл…
Дом 2 комнаты
Одесса, Украина
2 Количество комнат
40 м²
1/1 Этаж
€ 33,701
18016 Продается дом на Даче Ковалевского. Дом общей площадью 65 кв.м., …
Дом 4 комнаты
Одесса, Украина
4 Количество комнат
165 м²
1/2 Этаж
€ 166,260
18017 В продаже дом площадью 165 м.кв. + терраса на крыше с готовой зо…
Дом 5 комнат
Одесса, Украина
5 Количество комнат
200 м²
1/2 Этаж
€ 310,052
18018 Продается дом в Совиньоне. Дом 2-х этажный, 4 спальни общая площа…
Дом 4 комнаты
Одесса, Украина
4 Количество комнат
160 м²
1/2 Этаж
€ 314,545
18006. Продается статусный дом в закрытом кооперативе на 9 станции Боль…
Дом 1 комната
Одесса, Украина
1 Количество комнат
45 м²
1/2 Этаж
€ 17,525
17966. Продается таунхаус в районе Ленпоселка на ул. Патриотическая. Св…
Дом 2 комнаты
Одесса, Украина
2 Количество комнат
60 м²
1/2 Этаж
€ 23,366
17968 Продается таунхаус в районе Ленпоселка на ул. Патриотическая. Св…
Дом 3 комнаты
Одесса, Украина
3 Количество комнат
75 м²
1/2 Этаж
€ 29,657
17969. Продается таунхаус в районе Ленпоселка на ул. Патриотическая. Св…
Дом 3 комнаты
Одесса, Украина
3 Количество комнат
90 м²
1/2 Этаж
€ 35,049
17971 Продается таунхаус в районе Ленпоселка, на ул. Патриотическая. Св…
Дом 1 комната
Одесса, Украина
1 Количество комнат
45 м²
1/2 Этаж
€ 17,525
17964. Продается таунхаус в районе Ленпоселка на ул. Магистральная. Сво…
Дом 1 комната
Одесса, Украина
1 Количество комнат
30 м²
1/2 Этаж
€ 11,683
17965. Продается таунхаус в районе Ленпоселка на ул. Патриотическая. Св…
Дом 3 комнаты
Одесса, Украина
3 Количество комнат
81 м²
1/2 Этаж
€ 62,010
17852 14ст. Продам часть дома на 14ст. Люстдорфской дороги. Общая площа…
Дом 8 комнат
Одесса, Украина
8 Количество комнат
500 м²
1/4 Этаж
€ 467,324
17833. Продам дом площадью 500 кв. м. на участке 10 соток в Малиновском…
Дом 2 комнаты
Одесса, Украина
2 Количество комнат
46 м²
1/1 Этаж
€ 25,164
17837 Предлагаю к продаже двухкомнатную квартиру в частном домостроении…
Дом 3 комнаты
Одесса, Украина
3 Количество комнат
68 м²
1/1 Этаж
€ 49,429
17822 Продам дом под ремонт площадью 5 соток. Все коммуникации есть: с…
Дом 3 комнаты
Одесса, Украина
3 Количество комнат
75 м²
1/2 Этаж
€ 63,808
17780. В продаже 3х этажный таунхаус на ул. Паустовского Общая площадь…
Дом 3 комнаты
Одесса, Украина
3 Количество комнат
72 м²
1/1 Этаж
€ 53,023
17710 Предлагаю к продаже автономную часть дома в районе Дача Ковалевск…
Дом 4 комнаты
Одесса, Украина
4 Количество комнат
600 м²
1/3 Этаж
€ 674,025
17651. Продам дом в Крыжановке с видом на море. На участке 10 соток ра…
Дом 2 комнаты
Одесса, Украина
2 Количество комнат
47 м²
1/1 Этаж
€ 22,468
17659 Продам дом, расположенный на 4 сотках земли. Компактная планировк…
Дом 4 комнаты
Одесса, Украина
4 Количество комнат
150 м²
1/1 Этаж
€ 85,377
17559 Дом одноэтажный в центре Одессы. Продается под ремонт или заст…
Дом 2 комнаты
Одесса, Украина
2 Количество комнат
64 м²
1/2 Этаж
€ 59,314
17433. Продается 2-х комнатный таунхаус на Ленпоселке. Общая площадь 64…
Дом 5 комнат
Одесса, Украина
5 Количество комнат
150 м²
1/2 Этаж
€ 61,112
17426 Продается дом с участком 3 сотки земля с гос.актом. Дом полностью…
Дом 8 комнат
Одесса, Украина
8 Количество комнат
410 м²
1/2 Этаж
€ 323,532
17420 - Продается дом в отличном месте на Костанди рядом с облагороженн…
Дом 6 комнат
Одесса, Украина
6 Количество комнат
400 м²
1/2 Этаж
€ 296,571
17381 В продаже двухэтажный дом на Таирова, близость к Львовской. Дом с…
Дом 3 комнаты
Одесса, Украина
3 Количество комнат
70 м²
1/1 Этаж
€ 26,961
17379 Предлагаю к продаже отдельно стоящий добротный дом. Расположен на…
Дом 5 комнат
Одесса, Украина
5 Количество комнат
238 м²
1/2 Этаж
€ 107,844
17237 Продам двухэтажной дом на участке 10 соток. Общая площадь 238 кв…
Дом 1 комната
Одесса, Украина
1 Количество комнат
35 м²
1/2 Этаж
€ 13,481
17229 Продам двухэтажный коттедж со своим двориком для отдыха. Общая пл…
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