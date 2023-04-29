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6 объектов найдено
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Коттедж 5 комнат
Одесса, Украина
5 Количество комнат
530 м²
Количество этажей 3
€ 763,895
Общая площадь дома составляет 530 кВ м. Расположен на участке 14,8 соток.(Госакт). В цоко…
Коттедж
Одесса, Украина
196 м²
Количество этажей 2
€ 107,844
196 кв.м. общей площади в 3 уровня, со всеми документами. Предлагается к продаже дом на 1…
Коттедж 4 комнаты
Одесса, Украина
4 Количество комнат
330 м²
Количество этажей 3
€ 539,220
Предлагается к продаже 3-х уровневый дом общей площадью 330 кв.м На 1 эт.-- просторный холл-…
Коттедж 4 комнаты
Одесса, Украина
4 Количество комнат
125 м²
€ 121,325
Новый коттедж. Общая площадь 125кв.м. 3 уровня. ул. Ефима Геллера. Гараж на 2 машины на 1-м …
Коттедж
Одесса, Украина
347 м²
€ 808,830
Предлагается к продаже сданный коттедж в коттеджном поселке "Оазис" площадью 347,7 кв.м. на …
Коттедж 3 комнаты
Одесса, Украина
3 Количество комнат
130 м²
€ 139,299
2 этажа, ремонт, участок 2,5 сотки. 1-й этаж - студия 42 м, кабинет 12 м, с/у, прихожая. 2-й…
Параметры недвижимости в Одесса, Украина
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