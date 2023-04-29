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Квартиры с видом на море в Одесса, Украина
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592 объекта найдено
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Квартира 1 комната
Одесса, Украина
1 Количество комнат
67 м²
€ 53,023
Студия и спальня в сданном Жилом Комплексе "ЖК Гагаринский. Отличная планировка, возможность…
Квартира 2 комнаты
Одесса, Украина
2 Количество комнат
68 м²
€ 44,935
15 Жемчужина. Квартира светлая и уютная с качественным ремонтом из дорогих материалов, ориги…
Квартира 3 комнаты
Одесса, Украина
3 Количество комнат
202 м²
€ 323,532
3-х спальный пентхаус с видом на море. 1-й уровень - холл 100 м с балконом и лоджией (вид на…
Квартира 1 комната
Одесса, Украина
1 Количество комнат
42 м²
€ 65,605
44-Жемчужина на Каманина, Аркадия. Квартира .расположена на 6м этаже 25этажного дома. Ообщая…
Квартира 1 комната
Одесса, Украина
1 Количество комнат
38 м²
€ 34,151
ЖК Элегия Парк. Проектом предусмотрены подъезды к комплексу со стороны пер. Курортного и ул.…
Квартира 1 комната
Одесса, Украина
1 Количество комнат
26 м²
€ 35,948
Выполнен ремонт из качественных материалов в теплых тонах. Полная комплектация мебелью и тех…
Квартира 1 комната
Одесса, Украина
1 Количество комнат
26 м²
€ 35,948
Выполнен ремонт из качественных материалов в теплых тонах. Полная комплектация мебелью и тех…
Квартира 1 комната
Одесса, Украина
1 Количество комнат
45 м²
€ 33,881
ОМЕГА ,(МегаДом) ВИД НА МОРЕ, 11 эт Дом сдан, ключи имеются. План квартиры старый на фото, п…
Квартира 1 комната
Одесса, Украина
1 Количество комнат
44 м²
€ 39,543
вид на море, панорамное остекление, высота потолков 3м, гардероб,, бытовая техника. Охрана, …
Квартира 1 комната
Одесса, Украина
1 Количество комнат
50 м²
€ 64,706
ЖК 36 жемчужина. Квартира студия с авторским ремонтом.Верхний этаж. Прекрасный вид на море!
Квартира 4 комнаты
Одесса, Украина
4 Количество комнат
168 м²
€ 269,610
Греческая 1-а / Канатная, "Гефест", кв. 149. Общая - 168 кв.м., (11-й эт./12). Состояние от…
Квартира 3 комнаты
Одесса, Украина
3 Количество комнат
106 м²
€ 111,439
3х комнатная квартира с оптимальнои? площадью 106кв.метров. Три раздельные спальни и кухня с…
Квартира 2 комнаты
Одесса, Украина
2 Количество комнат
64 м²
€ 37,745
Квартира в новом сданном доме. Квартира с правильной планировкой, большой просторной кухней …
Квартира 3 комнаты
Одесса, Украина
3 Количество комнат
110 м²
€ 82,680
Элитный жилой комплекс "Зеленый Мыс". Квартира 2-х уровневая, под чистовую отделку, 2 санузл…
Квартира 1 комната
Одесса, Украина
1 Количество комнат
38 м²
€ 45,834
43 Жемчужина. Евроремонт, встроенная кухня, техника, мебель. Боковой вид на море
Квартира 1 комната
Одесса, Украина
1 Количество комнат
41 м²
€ 65,605
Апельсин, Восточная сторона, ВИД НА МОРЕ, к которому 15 минут ходьбы! Продаётся С МЕБЕЛЬЮ И…
Квартира 1 комната
Одесса, Украина
1 Количество комнат
47 м²
€ 51,675
ЖК Орион. Ск Будова. Дом сдан!! Евроремонт(авторский дизайн), квартира укомплектована дорого…
Квартира 1 комната
Одесса, Украина
1 Количество комнат
45 м²
€ 85,377
44 Жемчужина! Свежий авторский ремонт, прекрасный вид на море!
Квартира 2 комнаты
Одесса, Украина
2 Количество комнат
72 м²
€ 76,390
ЖК Милос, свободная планировка. Вид на море!
Квартира 1 комната
Одесса, Украина
1 Количество комнат
42 м²
€ 65,605
Стильная 1-ая квартира с качественным ремонтом, укомплектована мебелью и техникой в ??ЖК 31 …
Квартира 1 комната
Одесса, Украина
1 Количество комнат
41 м²
€ 60,662
ж/к 36 Жемчужина в Аркадии. Квартира студия-трансформер. С большой террасы отркрывается кр…
Квартира 1 комната
Одесса, Украина
1 Количество комнат
38 м²
€ 35,948
ЖК "Четвертая Жемчужина", в доме полная автономия, МПО, встроенная кухня, кондиционер. Закры…
Квартира 1 комната
Одесса, Украина
1 Количество комнат
42 м²
€ 38,644
Современная квартира в Жемчужном квартале с ремонтом. Расположена на 16 этаже. Площадь - 42 …
Квартира 1 комната
Одесса, Украина
1 Количество комнат
41 м²
€ 60,662
ж/к 36 Жемчужина в Аркадии. Квартира студия-трансформер. С большой террасы отркрывается кр…
Квартира 1 комната
Одесса, Украина
1 Количество комнат
48 м²
€ 49,878
Евроремонт, встроенная кухня, техника, мебель. Вид на море
Квартира 4 комнаты
Одесса, Украина
4 Количество комнат
141 м²
€ 148,286
Квартира с большой площадью, полукруглая, очень светлая,4х комнатная в ЖК Гранд Парк (3х сто…
Квартира 2 комнаты
Одесса, Украина
2 Количество комнат
44 м²
€ 46,732
15 Жемчужина. Квартира светлая и уютная с качественным ремонтом из дорогих материалов, ориги…
Квартира 3 комнаты
Одесса, Украина
3 Количество комнат
63 м²
€ 79,086
ЖК Гагаринский. Трехкомнатная квартира и кухня -гостиная с красивым ремонтом. В каждой комн…
Квартира 2 комнаты
Одесса, Украина
2 Количество комнат
52 м²
€ 35,049
красивая квартира в хорошем новом доме, великолепный вид на море и округу, охраняемая придом…
Квартира 3 комнаты
Одесса, Украина
3 Количество комнат
93 м²
€ 76,839
Квартира в ЖК "Зелёный мыс". Общая площадь 92.8 кв.м. Свободная планировка. Дом кирпичный ут…
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Параметры недвижимости в Одесса, Украина
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