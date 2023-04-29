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Таунхаусы в Одесская область, Украина

Одесса
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4 объекта найдено
Таунхаус в Корсунцы, Украина
Таунхаус
Корсунцы, Украина
€ 719
жк "Академический" расположен на закрытой, охраняемой территории по ул.Заболотного/Сахарова.…
Таунхаус 3 комнаты в Фонтанка, Украина
Таунхаус 3 комнаты
Фонтанка, Украина
3 Количество комнат 86 м²
€ 53,922
Общая площадь - 86 кв.м. 2 уровня. Госакт на землю. Без комиссионных. Возможна рассрочка. …
Таунхаус 2 комнаты в Фонтанка, Украина
Таунхаус 2 комнаты
Фонтанка, Украина
2 Количество комнат 85 м²
€ 45,834
Коттедж в 2-х уровнях, расположен на ул. Заболотного, на охраняемой территории коттеджного п…
Таунхаус 3 комнаты в Одесса, Украина
Таунхаус 3 комнаты
Одесса, Украина
3 Количество комнат 96 м²
€ 103,351
1эт. - гостевой с/у 3м.кв. + кухня-студия 45м.кв.; 2эт.- с/у 4м.кв. + 3 комнаты: 7,6м.кв.…

Параметры недвижимости в Одесская область, Украина

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