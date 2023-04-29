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Жильё с бассейном в Одесская область, Украина

Одесса
15534
Tairove Settlement Council
368
Лиманка
51
Великодолинский поселковый совет
13
Великодолинское
13
Нерубайский сельский совет
11
Новодолинский сельский совет
8
Черноморск
8
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50 объектов найдено
Дом 4 комнаты в Одесса, Украина
Дом 4 комнаты
Одесса, Украина
4 Количество комнат 340 м²
€ 404,415
Дом построен из немецкого газо-бетона YTONG толщиной стен 400мм. Фасад облицован клинкерным …
Квартира 2 комнаты в Одесса, Украина
Квартира 2 комнаты
Одесса, Украина
2 Количество комнат 50 м²
€ 98,857
ЖК Гринвуд. Спальня, комфортная кухня-студия, санузел совмещен, гардеробная. Дизайнерский р…
Квартира 3 комнаты в Одесса, Украина
Квартира 3 комнаты
Одесса, Украина
3 Количество комнат 84 м²
€ 134,805
Ясной Поляне-2, удачная правильная планировка, окна на юг и на восток ( морская сторона). Во…
Дом 4 комнаты в Одесса, Украина
Дом 4 комнаты
Одесса, Украина
4 Количество комнат 300 м²
€ 179,740
Современный просторный дом - 2 этажа (1эт-кухня, гостевая, спальня, санузел, холл 2эт-две сп…
Дом 4 комнаты в Одесса, Украина
Дом 4 комнаты
Одесса, Украина
4 Количество комнат 460 м²
€ 763,895
Новый дом 460 м.кв. Построен из красного кирпича, 4 спальни, 3 санузла, действующий камин, б…
Дом 7 комнат в Одесса, Украина
Дом 7 комнат
Одесса, Украина
7 Количество комнат 450 м²
€ 242,649
Красивый, добротный дом на великолепном участке 10 соток - ели, сосны, декоративные насажден…
Дом 4 комнаты в Одесса, Украина
Дом 4 комнаты
Одесса, Украина
4 Количество комнат 290 м²
€ 251,636
Новый дом, общая - 292 м.кв., 2 этажа, 3 спальни, 2 санузла, большая терраса с видом на море…
Дом 7 комнат в Одесса, Украина
Дом 7 комнат
Одесса, Украина
7 Количество комнат 1 103 м²
€ 1,078,440
Дом под отделку с (прямым!) видом на море - "капитанский мостик", на 15 сотках в рекреационн…
Дом 5 комнат в Одесса, Украина
Дом 5 комнат
Одесса, Украина
5 Количество комнат 270 м²
€ 584,155
Коттедж на территории яхт-клуба. Сделан капитальный ремонт, бассейн с морской (!!) водой, пр…
Дом 5 комнат в Одесса, Украина
Дом 5 комнат
Одесса, Украина
5 Количество комнат 184 м²
€ 215,688
Совиньон-2. Дом новой постройки в под чистовую внутреннюю отделку. Отличное качество строит…
Дом 5 комнат в Одесса, Украина
Дом 5 комнат
Одесса, Украина
5 Количество комнат 585 м²
€ 718,960
Просторный дом в трёх уровнях в уютном месте, спроектирован по эскизам двух известных дизайн…
Дом 4 комнаты в Одесса, Украина
Дом 4 комнаты
Одесса, Украина
4 Количество комнат 620 м²
€ 1,258,180
13, 5 соток земли, ландшафтный дизайн, домик для охраны, 2 бассейна, цоколь - бильярдная, хо…
Дом 5 комнат в Одесса, Украина
Дом 5 комнат
Одесса, Украина
5 Количество комнат 500 м²
€ 1,527,790
Закрытый кооператив, круглосуточная охрана. Мраморные колонны, травертин, авторский дизайн, …
Дом 7 комнат в Одесса, Украина
Дом 7 комнат
Одесса, Украина
7 Количество комнат 200 м²
€ 377,454
Дом на берегу моря, 1-я линия, свой выход к морю, гараж для катера , сауна , бассейн
Дом 9 комнат в Одесса, Украина
Дом 9 комнат
Одесса, Украина
9 Количество комнат 500 м²
€ 134,805
На участке расположено два дома 400кв метров и 100 кв метров. Все коммуникации в домах есть.…
Дом 4 комнаты в Одесса, Украина
Дом 4 комнаты
Одесса, Украина
4 Количество комнат 348 м²
€ 539,220
Дом расположен на 10 сотках земли с пристройкой гостевого домика . Имеется: 2 гаража, охотни…
Дом 6 комнат в Одесса, Украина
Дом 6 комнат
Одесса, Украина
6 Количество комнат 600 м²
€ 539,220
СПС 2010 г., ГА 2007 г комфортный просторный дом в Совиньоне-2, стильный интерьер, интере…
Дом 6 комнат в Одесса, Украина
Дом 6 комнат
Одесса, Украина
6 Количество комнат 550 м²
€ 1,078,440
Шикарный современный особняк в уютном районе. 4 спальни, 5 гардеробных, 3 санузла, бассейн, …
Дом 4 комнаты в Одесса, Украина
Дом 4 комнаты
Одесса, Украина
4 Количество комнат 120 м²
€ 197,714
Небольшой, современный домик в прекрасном месте, правильно спланирован: студия-кухня + 3 спа…
Дом 4 комнаты в Одесса, Украина
Дом 4 комнаты
Одесса, Украина
4 Количество комнат 476 м²
€ 539,220
1-я Фонатнка. Дом современной постройки из дорогих материалов. На 1 этаже зал с камином, гар…
Дом 5 комнат в Одесса, Украина
Дом 5 комнат
Одесса, Украина
5 Количество комнат 502 м²
€ 242,649
Ультрасовременный дом возле моря среди современной элитной постройки, эксклюзивный авторский…
Квартира 2 комнаты в Одесса, Украина
Квартира 2 комнаты
Одесса, Украина
2 Количество комнат 80 м²
€ 134,805
Парковая зона, обжитой дом с развитой инфраструктурой, охраной, бассейном. СПС. Красивая ква…
Квартира 2 комнаты в Одесса, Украина
Квартира 2 комнаты
Одесса, Украина
2 Количество комнат 66 м²
€ 78,996
Двухкомнатная квартира в ЖК "Корона Аркадии" . Небольшая квартира в замечательном районе гор…
Квартира 2 комнаты в Одесса, Украина
Квартира 2 комнаты
Одесса, Украина
2 Количество комнат 95 м²
€ 152,779
Стильная, современная квартира в ЖК "Белый парус". 2 спальни и кухня-столовая. Дорогой ремон…
Квартира 3 комнаты в Одесса, Украина
Квартира 3 комнаты
Одесса, Украина
3 Количество комнат 75 м²
€ 89,870
Отличный двор. Малоквартирный дом. Чистая парадная на коде. Встроенная итальянская кухня, н…
Дом 4 комнаты в Одесса, Украина
Дом 4 комнаты
Одесса, Украина
4 Количество комнат 500 м²
€ 1,168,310
Дом в стиле ХАЙТЕК, 15 соток. На 1 этаже: кухня-студия, гостиная, санузел, выход к бассейну.…
Дом 5 комнат в Одесса, Украина
Дом 5 комнат
Одесса, Украина
5 Количество комнат 295 м²
€ 256,130
Дом новой постройки 2015г. Дорогой, качественный ремонт, 3 санузла, бассейн, баня, двор выло…
Дом 6 комнат в Одесса, Украина
Дом 6 комнат
Одесса, Украина
6 Количество комнат 300 м²
€ 179,740
Стильный молодежный дом. 300 кв.м. свободной планировки, по факту 345 м. , 4 уровня, 3 этажа…
Дом 5 комнат в Одесса, Украина
Дом 5 комнат
Одесса, Украина
5 Количество комнат 247 м²
€ 206,701
Тихое, уютное место. Добротный хозяйский дом, хороший подъезд, 2 гаража, бассейн, фитодизайн…
Дом 5 комнат в Одесса, Украина
Дом 5 комнат
Одесса, Украина
5 Количество комнат 560 м²
€ 718,960
Красивый стильный дом, большие комнаты, дорогой ремонт, "начинка", ухоженная территория, бас…

Параметры недвижимости в Одесская область, Украина

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
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