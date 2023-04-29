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Количество комнат в Одесская область, Украина

Одесса
122
Tairove Settlement Council
1
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123 объекта найдено
Комната 2 комнаты в Одесса, Украина
Комната 2 комнаты
Одесса, Украина
2 Количество комнат 34 м² 2/3 Этаж
€ 24,265
18145 В продаже выделенная квартира на Нежинской. Квартира в два уровня…
Комната 1 комната в Одесса, Украина
Комната 1 комната
Одесса, Украина
1 Количество комнат 21 м² 2/2 Этаж
€ 20,670
17787...В продаже светлая комната 21,3 м кв со своими удобствами на Оль…
Комната 1 комната в Одесса, Украина
Комната 1 комната
Одесса, Украина
1 Количество комнат 12 м² 1/9 Этаж
€ 10,784
17672...Продается комната в коммуне на Таирова. Крепкий кирпичный дом. …
Комната 2 комнаты в Одесса, Украина
Комната 2 комнаты
Одесса, Украина
2 Количество комнат 40 м² 6/9 Этаж
€ 22,737
17641. Продам 2 КОМНАТЫ на пр. Глушко. Комнаты раздельные, светлые, про…
Комната 2 комнаты в Одесса, Украина
Комната 2 комнаты
Одесса, Украина
2 Количество комнат 60 м² 2/5 Этаж
€ 37,026
17477 Предлагаем к продаже две комнаты в чистой коммунальной квартире …
Комната 2 комнаты в Одесса, Украина
Комната 2 комнаты
Одесса, Украина
2 Количество комнат 40 м² 1/1 Этаж
€ 5,392
17445 Продается 2 комнаты в Суворовском районе. Свой вход из коридора. …
Комната 1 комната в Одесса, Украина
Комната 1 комната
Одесса, Украина
1 Количество комнат 35 м² 3/5 Этаж
€ 9,436
17449. Продам 1 комнату в коммунальной квартире ул, Сегедская. Светлая,…
Комната 6 комнат в Одесса, Украина
Комната 6 комнат
Одесса, Украина
6 Количество комнат 27 м² 3/3 Этаж
€ 8,088
Продам комнату возле Городского сада. Крепкий кирпичный дом. Общей пло…
Комната 1 комната в Одесса, Украина
Комната 1 комната
Одесса, Украина
1 Количество комнат 21 м² 3/4 Этаж
€ 13,481
17145 Продам ухоженную чистую комнату в центре города. Общая площадь -…
Комната 1 комната в Одесса, Украина
Комната 1 комната
Одесса, Украина
1 Количество комнат 20 м² 2/2 Этаж
€ 22,468
17053... В продаже комната 13 м кв выделена /не блоком/ в 4-комнатной к…
Комната 1 комната в Одесса, Украина
Комната 1 комната
Одесса, Украина
1 Количество комнат 18 м² 1/3 Этаж
€ 8,538
17067. Продам выделенную комнату в Суворовском районе. Комната 18 кв. …
Комната 1 комната в Одесса, Украина
Комната 1 комната
Одесса, Украина
1 Количество комнат 13 м² 3/5 Этаж
€ 5,842
16860 Продается комната в районе парка Горького. Обычное жилое состояни…
Комната 2 комнаты в Одесса, Украина
Комната 2 комнаты
Одесса, Украина
2 Количество комнат 21 м² 1/5 Этаж
€ 11,683
16811. В продаже двухкомнатная коммуна на улице Балковская. Комнаты см…
Комната 4 комнаты в Одесса, Украина
Комната 4 комнаты
Одесса, Украина
4 Количество комнат 67 м² 1/3 Этаж
€ 33,252
16715. Продам 4-х комнатную квартиру в Центре возле парка Шевченко. Общ…
Комната 2 комнаты в Одесса, Украина
Комната 2 комнаты
Одесса, Украина
2 Количество комнат 43 м² 3/3 Этаж
€ 20,670
16572. Продам две комнаты в коммуне в центре города. Выделенная не б…
Комната 1 комната в Одесса, Украина
Комната 1 комната
Одесса, Украина
1 Количество комнат 25 м² 4/5 Этаж
€ 6,291
16419 Продам комнату на Молдаванке на ул. Дальницкая. Общая площадь 25 …
Комната 1 комната в Одесса, Украина
Комната 1 комната
Одесса, Украина
1 Количество комнат 20 м² 3/4 Этаж
€ 18,873
16389 Продаю комнату в Центре города. Выполнен косметический ремонт. Ус…
Комната 1 комната в Одесса, Украина
Комната 1 комната
Одесса, Украина
1 Количество комнат 21 м² 4/4 Этаж
€ 16,177
№957. Предлагается просторная и светлая комната в центре города на ул. …
Комната 1 комната в Одесса, Украина
Комната 1 комната
Одесса, Украина
1 Количество комнат 19 м² 3/3 Этаж
€ 7,369
16299 Продам комнату на ул. Столбовая. Хорошее жилое состояние. Установ…
Комната 1 комната в Одесса, Украина
Комната 1 комната
Одесса, Украина
1 Количество комнат 30 м² 9/9 Этаж
€ 16,626
16273 Предлагаем к продаже квартиру на ул. Балковской, общей площадью 3…
Комната 2 комнаты в Одесса, Украина
Комната 2 комнаты
Одесса, Украина
2 Количество комнат 50 м² 3/9 Этаж
€ 22,468
16120 В продаже двухкомнатная квартира на Слободке. Кирпичный дом. Обща…
Комната 1 комната в Одесса, Украина
Комната 1 комната
Одесса, Украина
1 Количество комнат 31 м² 1/3 Этаж
€ 5,842
16035 В продаже комната в коммунальной квартире со своей кухней и сан у…
Комната 1 комната в Одесса, Украина
Комната 1 комната
Одесса, Украина
1 Количество комнат 17 м² 1/9 Этаж
€ 11,683
15959. Предлагаем к продаже хорошую комнату 12.6 кв.м ( + лоджия 4 кв.м…
Комната 1 комната в Одесса, Украина
Комната 1 комната
Одесса, Украина
1 Количество комнат 47 м² 3/4 Этаж
€ 19,771
15815...Продам комнату в 5-комнатной квартире на Ясной. Площадь комнаты…
Комната 1 комната в Одесса, Украина
Комната 1 комната
Одесса, Украина
1 Количество комнат 32 м² 3/4 Этаж
€ 16,177
15803...Продам комнату в 5-комнатной квартире на Ясной. Площадь комнаты…
Комната 1 комната в Одесса, Украина
Комната 1 комната
Одесса, Украина
1 Количество комнат 27 м² 2/4 Этаж
€ 31,005
15751...Однокомнатная коммунальная квартира в крепком доме в районе Бог…
Комната 1 комната в Одесса, Украина
Комната 1 комната
Одесса, Украина
1 Количество комнат 20 м² 4/4 Этаж
€ 8,987
7254 Продам комнату на ул. Новаторов. Жилое состояние. Установлены мета…
Комната 2 комнаты в Одесса, Украина
Комната 2 комнаты
Одесса, Украина
2 Количество комнат 30 м² 5/9 Этаж
€ 18,423
15060 Продам 2 комнаты в многоквартирном доме на проспекте Небесной сот…
Комната 1 комната в Одесса, Украина
Комната 1 комната
Одесса, Украина
1 Количество комнат 36 м² 12/17 Этаж
€ 31,455
15004 Предлагаем к продаже однокомнатную квартиру в жилом комплексе Оде…
Комната 2 комнаты в Одесса, Украина
Комната 2 комнаты
Одесса, Украина
2 Количество комнат 50 м² 2/3 Этаж
€ 31,455
14754. Предлагаю к продаже две комнаты в крепком доме на Молдаванке. К…

Параметры недвижимости в Одесская область, Украина

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