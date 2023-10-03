ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Пентхаус
Дом
Коттедж
Таунхаус
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Жилая
Украина
Одесская область
Пентхаусы
Пентхаусы с бассейном в Одесская область, Украина
Пентхаус
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 1 комната
Одесса, Украина
1
47 м²
Квартира в новом доме. Развита инфраструктура района, благоустроенная придомовая территория
€44,848
Рекомендовать
Квартира 1 комната
Одесса, Украина
1
27 м²
9/21
11618 Продам смарт-квартиру в Аркадии. Состояние от строителей, что поз…
€28,149
Рекомендовать
Квартира 1 комната с охраняемой территорией
Одесса, Украина
1
34 м²
Квартира в новострое ЖК" Клубный ". Дом сдан в 2017 году, введен в эксплуатацию. На полу …
€25,763
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Авангард, Украина
2
37 м²
5/12
13599 Продам двухкомнатную квартиру в новом жилом комплексе. Состояние…
€26,865
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты
Одесса, Украина
4
72 м²
Квартира в жилом состоянии. Чистая парадная. В шаговой доступности школы, детский сад, парк,…
€42,939
Рекомендовать
Квартира 1 комната с кондиционером
Одесса, Украина
1
55 м²
в квартире сделан дизайнерский ремонт от студии Alex&Ko и самое главное качественный ( не пу…
€78,245
Рекомендовать
Квартира 1 комната
Одесса, Украина
1
40 м²
1/2
17750 Продам однокомнатную квартиру на Ленпоселке. Состояние от строите…
€15,744
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с охраняемой территорией
Одесса, Украина
3
120 м²
Красивая стильная квартира с дорогим дизайнерским ремонтом. Полностью укомплектована мебелью…
€188,932
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Одесса, Украина
3
56 м²
2/2
7144. . . Продам 3-х комнатную квартиру на ул. Косвенная. Общая площадь…
€31,012
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Одесса, Украина
2
53 м²
Жилое состояние, облицовка, МПО, встроенная кухня, мебель, отличный кооперативный дом напрот…
€35,306
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с кондиционером, с двором
Одесса, Украина
3
70 м²
Кооперативный дом 12 лет, евроремонт, современная облицовка, МПО, дорогая мебель и техника, …
€60,115
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Одесса, Украина
3
69 м²
2/2
5001. Продам трехкомнатную квартиру на ул. Ген. Швыгина. Общая площадь …
€41,031
Рекомендовать
Параметры недвижимости в Одесская область, Украина
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL