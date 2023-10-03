Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Украина
  4. Одесская область
  5. Пентхаусы

Пентхаусы с видом на море в Одесская область, Украина

Пентхаус В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 2 комнаты в Одесса, Украина
Квартира 2 комнаты
Одесса, Украина
Комнаты 2
Площадь 100 м²
Квартира в сданной секции жилого комплекса "Четыре сезона". Можно перепланировать в трехкомн…
€104,962
Квартира 1 комната в Одесса, Украина
Квартира 1 комната
Одесса, Украина
Комнаты 1
Площадь 45 м²
Этаж 8/19
10094. Продам просторную 1-комнатную квартиру на Таирова. Квартира юг…
€51,527
Квартира 4 комнаты в Одесса, Украина
Квартира 4 комнаты
Одесса, Украина
Комнаты 4
Площадь 124 м²
Этаж 3/3
12151. Предлагается к продаже квартира в Центре. Крепкий дом с толстыми…
€114,504
Квартира 3 комнаты в Одесса, Украина
Квартира 3 комнаты
Одесса, Украина
Комнаты 3
Площадь 72 м²
ПРОЕКТ 16-ТИ ЭТАЖНОГО ДОМА. В КВАРТИРЕ СДЕЛАН КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ. …
€71,565
Квартира 3 комнаты с видом на море, с видеонаблюдением в Одесса, Украина
Квартира 3 комнаты с видом на море, с видеонаблюдением
Одесса, Украина
Комнаты 3
Площадь 102 м²
ЖК Ривьера Сити это комплекс комфорт-класса 8-9-эт. домов из красного эффективного кирпича…
€56,393
Квартира 3 комнаты в Киев, Украина
Квартира 3 комнаты
Киев, Украина
Комнаты 3
Площадь 99 м²
Этаж 6/7
Продажа 3-ком квартиры в Коцюбинском с ремонтом! - Академгородок, улица Берковецкая 2 - Коцю…
€84,924
Квартира 3 комнаты в Одесса, Украина
Квартира 3 комнаты
Одесса, Украина
Комнаты 3
Площадь 61 м²
Этаж 2/9
11345 Предлагаю к продаже 3-х комнатную квартиру стандартной правильной…
€47,710
Квартира 1 комната в Одесса, Украина
Квартира 1 комната
Одесса, Украина
Комнаты 1
Площадь 65 м²
Этаж 3/14
7441. . . Предлагаем к продаже просторную 1-комнатную квартиру в новом …
€96,184
Квартира 3 комнаты в Одесса, Украина
Квартира 3 комнаты
Одесса, Украина
Комнаты 3
Площадь 105 м²
Этаж 17/25
15055 В продаже просторная квартира с жилом комплексе 36 Жемчужина. Общ…
€170,802
Квартира 3 комнаты с кондиционером в Одесса, Украина
Квартира 3 комнаты с кондиционером
Одесса, Украина
Комнаты 3
Площадь 76 м²
Высокие потолки, балкон на Нежинскую, окна на фасад, ТЭЦ, бойлер, газовый счётчик, подвесные…
€47,710
Дом 5 комнат в Одесса, Украина
Дом 5 комнат
Одесса, Украина
Комнаты 5
Площадь 400 м²
Этаж 1/3
15881 Продам 3-х этажный дом с ремонтом у моря на участке 10 соток. До…
€257,635
Квартира 1 комната в Авангард, Украина
Квартира 1 комната
Авангард, Украина
Комнаты 1
Площадь 25 м²
Этаж 2/10
15142...Продам однокомнатную квартиру в новом жилом доме. Сделан евроре…
€14,313

Параметры недвижимости в Одесская область, Украина

недорогая
элитная
Realting.com
Перейти