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Пентхаусы в Одесская область, Украина

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1 объект найдено
Пентхаус 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой в Одесса, Украина
Пентхаус 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой
Одесса, Украина
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 124 м²
Этаж 16/17
  ✨ Превосходный пентхаус с системой "Умный дом" в жилом комплексе "Армейский" 🏢💼   …
€314,887

Параметры недвижимости в Одесская область, Украина

недорогая
элитная
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