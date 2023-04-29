Украина
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Квартира в Украине
Дом в Украине
Коттедж
Земельные участки в Украине
Элитная недвижимость в Украине
Найти агента в Украине
Агентства недвижимости в Украине
Агенты в Украине
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Украине
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Склад
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Украине
Найти агента в Украине
Агентства недвижимости в Украине
Агенты в Украине
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Дом
Коттедж
Таунхаус
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Украина
Одесская область
Дома
Дома с видом на море в Одесская область, Украина
Одесса
1949
Tairove Settlement Council
198
Великодолинский поселковый совет
10
Великодолинское
10
Нерубайский сельский совет
10
Karolino-Buhaz Rural Council
7
Дальницкий сельский совет
7
Лиманка
6
Молодежненский сельский совет
6
Черноморск
6
Маяковский сельский совет
3
Новодолинский сельский совет
2
Затока
1
Показать больше
Показать меньше
Дом
Очистить
35 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По рейтингу
Дом 2 комнаты
Одесса, Украина
2 Количество комнат
60 м²
€ 22,468
Двухкомнатный дачный домик на 133 причале с местом для машины Участок - 0,5 сотки. Общая пл…
Дом 2 комнаты
Одесса, Украина
2 Количество комнат
95 м²
€ 107,844
Коттедж в ж/к"Клаб Марин" 95 м общей,2 этажа,2 комнаты и кухня-студия,2 с/учердачное помещен…
Дом
Одесса, Украина
140 м²
€ 98,857
В прекрасном районе ,между морем и парком расположился жилой комплекс "Клаб Марин".Закрытая …
Дом
Одесса, Украина
150 м²
€ 130,312
Таунхаус в Одессе на берегу моря в РК ТАРТУС! Лески-Крыжановка. Вид на море как с первого, т…
Дом 4 комнаты
Одесса, Украина
4 Количество комнат
100 м²
€ 151,880
прекрасная дача в шикарном месте.Двухэтажный дом с современным ремонтом ,все коммуникации, …
Дом 5 комнат
Одесса, Украина
5 Количество комнат
270 м²
€ 584,155
Коттедж на территории яхт-клуба. Сделан капитальный ремонт, бассейн с морской (!!) водой, пр…
Дом 5 комнат
Одесса, Украина
5 Количество комнат
283 м²
€ 85,377
Дом на 1-й линии от моря. Введен в эксплуатацию, состояние - под чистовую отделку. 3 уровня,…
Дом 3 комнаты
Одесса, Украина
3 Количество комнат
80 м²
€ 359,480
Участок под застройку(по док-там) 15 сот. по факту 20 сот. Ровный, прямоугольный. Вид на мор…
Дом
Одесса, Украина
850 м²
€ 6,290,900
Отделка не как у всех, весь камень и строительный и отделочный из Италии, Испании. Система "…
Дом 7 комнат
Одесса, Украина
7 Количество комнат
580 м²
€ 449,350
Совиньон-1, шикарный особняк, несколько панорамных террас, прямой вид на море, 5 просторных …
Дом 4 комнаты
Одесса, Украина
4 Количество комнат
297 м²
€ 197,714
Современный дом новой постройки, 3 спальни, гостиная, кухня-столовая, гараж, открытый бассей…
Дом 5 комнат
Одесса, Украина
5 Количество комнат
380 м²
€ 269,610
Курортная зона, хороший подъезд, комфортный дом, отлично посажен на участке. 5 комнат, терра…
Дом 7 комнат
Одесса, Украина
7 Количество комнат
750 м²
€ 718,960
Дом из экологически чистых материалов. Отделка - гранит и травертин. Крыша - натуральная чер…
Дом 4 комнаты
Одесса, Украина
4 Количество комнат
165 м²
€ 494,285
Евроремонт, встроенная кухня, техника, мебель. Тарасса для барбею. Вид на море
Дом 4 комнаты
Одесса, Украина
4 Количество комнат
150 м²
€ 152,779
Самый престижный район города, рядом новые дома, до моря и пляжа в Аркадии 200 м. 3 уровня, …
Дом 4 комнаты
Одесса, Украина
4 Количество комнат
44 м²
€ 26,961
ДВА ДОМА НА УЧАСТКЕ. В КАЖДОМ ДОМЕ ПО ДВЕ КОМНАТЫ. ГАРАЖ. ХОЗПОСТРОЙКИ. АСФАЛЬТИРОВАННЫЙ П…
Дом 24 комнаты
Одесса, Украина
24 Количество комнат
450 м²
€ 449,350
Дом-отель, вид на море, все условия в каждой комнате - душевые кабинки, умывальник и с\у, ку…
Дом
Одесса, Украина
280 м²
€ 386,441
Дом (+ гостевой дом) на 12-й станции Большого Фонтана, первая линия от моря. Дом внутри пере…
Дом 4 комнаты
Одесса, Украина
4 Количество комнат
800 м²
€ 3,145,450
Новый дом савторским дизайном на 12 сотках, общ.800кв.м., 4 спальни, зал с камином, кухня-ст…
Дом 4 комнаты
Одесса, Украина
4 Количество комнат
190 м²
€ 269,610
Дом на берегу моря с капитальным и качественным ремонтом, Ухоженный участок, беседка, барбе…
Дом 5 комнат
Одесса, Украина
5 Количество комнат
502 м²
€ 242,649
Ультрасовременный дом возле моря среди современной элитной постройки, эксклюзивный авторский…
Дом 3 комнаты
Одесса, Украина
3 Количество комнат
232 м²
€ 314,545
элитный современный таунхауз в престижнейшем районе на побережье Одессы! Прямой панорамный в…
Дом 2 комнаты
Одесса, Украина
2 Количество комнат
142 м²
€ 233,662
3-х этажный дом-дача в яхт клубе. 1-ый этаж: кухня-студия, санузел. 2-ой этаж: спальня и бол…
Дом 5 комнат
Одесса, Украина
5 Количество комнат
350 м²
€ 314,545
3 этажа, 5 комнат, кухня-студия 27 м. Хороший подъезд. Второй дом от Фонтанской дороги, фас…
Дом 3 комнаты
Одесса, Украина
3 Количество комнат
130 м²
€ 49,429
Шикарный вид на море, ландшафтный дизайн, все удобства в доме, газ по забору, встроенная мебель
Дом 6 комнат
Одесса, Украина
6 Количество комнат
320 м²
€ 134,805
В доме сделан ремонт, 2 санузла . Вид на море и лиман
Дом 5 комнат
Одесса, Украина
5 Количество комнат
420 м²
€ 94,364
ПЕРВЫЙ РЯД ДОМОВ ОТ МОРЯ ! КРАСИВЫЙ ВИД НА МОРЕ !
Дом 6 комнат
Одесса, Украина
6 Количество комнат
420 м²
€ 94,364
МОРСКАЯ СТОРОНА ! ДОМ НОВОЙ ПОСТРОЙКИ ! ИЗ ОКОН КРАСИВЫЙ ВИД НА МОРЕ!!!
Дом 3 комнаты
Одесса, Украина
3 Количество комнат
180 м²
€ 215,688
Дом в районе Дачи Ковалевского. Два этажа: 1 этаж: гараж, кухня-столовая, прихожая, два сану…
Дом 2 комнаты
Одесса, Украина
2 Количество комнат
97 м²
€ 71,896
Кооператив МАЯК -3,Закрытый , охраняемый кооператив.,незавершённое строение на 5 сотках у мо…
Показать следующие 30 объектов
1
2
Параметры недвижимости в Одесская область, Украина
с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты