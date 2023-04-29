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Украина
Одесская область
Дома
Дома в Одесская область, Украина
Одесса
1949
Tairove Settlement Council
198
Великодолинский поселковый совет
10
Великодолинское
10
Нерубайский сельский совет
10
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2 359 объектов найдено
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Дом 4 комнаты
Фонтанка, Украина
4 Количество комнат
140 м²
1/2 Этаж
€ 161,766
18306 В продаже дом с участком в Фонтанке Дом 2021 года постройки. Стен…
Дом 4 комнаты
Одесса, Украина
4 Количество комнат
240 м²
1/2 Этаж
€ 242,649
18297 Предлагаю к продаже отдельно стоящий дом расположенный на участке…
Дом 3 комнаты
Алтестово, Украина
3 Количество комнат
100 м²
1/2 Этаж
€ 26,062
18225. Продам дом с ремонтом. на 1 этаже кухня, комната, санузел, на вт…
Дом 4 комнаты
Авангард, Украина
4 Количество комнат
198 м²
1/2 Этаж
€ 94,364
18227 Продам дом в Авангарде. Все коммуникации в дом заведены: свет, во…
Дом 3 комнаты
Лиманка, Украина
3 Количество комнат
135 м²
1/2 Этаж
€ 127,615
18186 Продам дом в Червоном Хуторе. Общая площадь 135 кв.м. Один этаж. …
Дом 4 комнаты
Лиманка, Украина
4 Количество комнат
305 м²
1/2 Этаж
€ 179,740
18158. Продается двухэтажный дом в Совиньоне расположенный на 3-х сотка…
Дом 2 комнаты
Одесса, Украина
2 Количество комнат
35 м²
1/1 Этаж
€ 31,455
18060 Продается часть дома на Чубаевке, под Ваш дизайн. Место для машин…
Дом 4 комнаты
Лиманка, Украина
4 Количество комнат
127 м²
1/2 Этаж
€ 115,034
18042 Продам дом-дуплекс в Совиньоне, 127 кв. м. Три спальни, гостиная …
Дом 4 комнаты
Лиманка, Украина
4 Количество комнат
240 м²
1/2 Этаж
€ 107,844
18020. Продаётся дом в Червонном хуторе. Дом общей площадью 240 м² и уч…
Дом 5 комнат
Сухой Лиман, Украина
5 Количество комнат
153 м²
1/2 Этаж
€ 26,062
18027 Продается дом на Гребном Канале, СК Весна. Дом состоит из двух эт…
Дом 2 комнаты
Фонтанка, Украина
2 Количество комнат
88 м²
1/1 Этаж
€ 112,338
18034 В продаже дом с участком в Фонтанке. Дом 2021 года постройки. Сте…
Дом 5 комнат
Лиманка, Украина
5 Количество комнат
280 м²
1/1 Этаж
€ 358,581
18038. Продам дом в Совиньоне Общая площадь дома - 280 кв.м, 5 комнат,…
Дом 3 комнаты
Лиманка, Украина
3 Количество комнат
95 м²
1/1 Этаж
€ 35,948
18040. Продам таунхаус в Киевском районе. Общая площадь - 95 кв.м, три…
Дом 4 комнаты
Одесса, Украина
4 Количество комнат
158 м²
1/2 Этаж
€ 296,571
18008. Продается дом в закрытый кооперативе на 9 станции Большого Фонта…
Дом 1 комната
Одесса, Украина
1 Количество комнат
30 м²
1/1 Этаж
€ 16,177
18010 Предлагается к продаже новый дом 30 кв.м. на улице Композитора Гл…
Дом 3 комнаты
Лиманка, Украина
3 Количество комнат
135 м²
1/2 Этаж
€ 178,841
18011 Продается дом в Совиньоне. Новый Дом - общей площадью 135,3 кв.м.…
Дом 2 комнаты
Одесса, Украина
2 Количество комнат
40 м²
1/1 Этаж
€ 33,701
18016 Продается дом на Даче Ковалевского. Дом общей площадью 65 кв.м., …
Дом 4 комнаты
Одесса, Украина
4 Количество комнат
165 м²
1/2 Этаж
€ 166,260
18017 В продаже дом площадью 165 м.кв. + терраса на крыше с готовой зо…
Дом 5 комнат
Одесса, Украина
5 Количество комнат
200 м²
1/2 Этаж
€ 310,052
18018 Продается дом в Совиньоне. Дом 2-х этажный, 4 спальни общая площа…
Дом 4 комнаты
Нерубайское, Украина
4 Количество комнат
160 м²
1/2 Этаж
€ 143,792
18019 Продается дом в Нерубайском. В 15 км от центра города. Площадь до…
Дом 4 комнаты
Одесса, Украина
4 Количество комнат
160 м²
1/2 Этаж
€ 314,545
18006. Продается статусный дом в закрытом кооперативе на 9 станции Боль…
Дом 1 комната
Одесса, Украина
1 Количество комнат
45 м²
1/2 Этаж
€ 17,525
17966. Продается таунхаус в районе Ленпоселка на ул. Патриотическая. Св…
Дом 2 комнаты
Одесса, Украина
2 Количество комнат
60 м²
1/2 Этаж
€ 23,366
17968 Продается таунхаус в районе Ленпоселка на ул. Патриотическая. Св…
Дом 3 комнаты
Одесса, Украина
3 Количество комнат
75 м²
1/2 Этаж
€ 29,657
17969. Продается таунхаус в районе Ленпоселка на ул. Патриотическая. Св…
Дом 3 комнаты
Одесса, Украина
3 Количество комнат
90 м²
1/2 Этаж
€ 35,049
17971 Продается таунхаус в районе Ленпоселка, на ул. Патриотическая. Св…
Дом 1 комната
Одесса, Украина
1 Количество комнат
45 м²
1/2 Этаж
€ 17,525
17964. Продается таунхаус в районе Ленпоселка на ул. Магистральная. Сво…
Дом 1 комната
Одесса, Украина
1 Количество комнат
30 м²
1/2 Этаж
€ 11,683
17965. Продается таунхаус в районе Ленпоселка на ул. Патриотическая. Св…
Дом 6 комнат
Великий Дальник, Украина
6 Количество комнат
240 м²
1/2 Этаж
€ 74,592
17896 В продаже двухэтажный дом свежей постройки в с. Великий Дальник. …
Дом 4 комнаты
Таирово, Украина
4 Количество комнат
218 м²
1/2 Этаж
€ 44,935
17900 Предлагаю к продаже дом в 2 уровнях с гаражом в коттеджном городе…
Дом 3 комнаты
Одесса, Украина
3 Количество комнат
81 м²
1/2 Этаж
€ 62,010
17852 14ст. Продам часть дома на 14ст. Люстдорфской дороги. Общая площа…
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