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Квартиры с бассейном в Одесская область, Украина

Одесса
13585
Tairove Settlement Council
170
Лиманка
45
Новодолинский сельский совет
6
Великодолинский поселковый совет
3
Великодолинское
3
Черноморск
2
Молодежненский сельский совет
1
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11 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Одесса, Украина
Квартира 2 комнаты
Одесса, Украина
2 Количество комнат 50 м²
€ 98,857
ЖК Гринвуд. Спальня, комфортная кухня-студия, санузел совмещен, гардеробная. Дизайнерский р…
Квартира 3 комнаты в Одесса, Украина
Квартира 3 комнаты
Одесса, Украина
3 Количество комнат 84 м²
€ 134,805
Ясной Поляне-2, удачная правильная планировка, окна на юг и на восток ( морская сторона). Во…
Квартира 2 комнаты в Одесса, Украина
Квартира 2 комнаты
Одесса, Украина
2 Количество комнат 80 м²
€ 134,805
Парковая зона, обжитой дом с развитой инфраструктурой, охраной, бассейном. СПС. Красивая ква…
Квартира 2 комнаты в Одесса, Украина
Квартира 2 комнаты
Одесса, Украина
2 Количество комнат 66 м²
€ 78,996
Двухкомнатная квартира в ЖК "Корона Аркадии" . Небольшая квартира в замечательном районе гор…
Квартира 2 комнаты в Одесса, Украина
Квартира 2 комнаты
Одесса, Украина
2 Количество комнат 95 м²
€ 152,779
Стильная, современная квартира в ЖК "Белый парус". 2 спальни и кухня-столовая. Дорогой ремон…
Квартира 3 комнаты в Одесса, Украина
Квартира 3 комнаты
Одесса, Украина
3 Количество комнат 75 м²
€ 89,870
Отличный двор. Малоквартирный дом. Чистая парадная на коде. Встроенная итальянская кухня, н…
Квартира 2 комнаты в Одесса, Украина
Квартира 2 комнаты
Одесса, Украина
2 Количество комнат 84 м²
€ 197,265
Французский бульвар, Закрытая территория, курортная зона. Элитная застройка - клубный дом. К…
Квартира 1 комната в Одесса, Украина
Квартира 1 комната
Одесса, Украина
1 Количество комнат 43 м²
€ 53,922
Аппартаменты с ремонтом, потолок 4м., налоги платит продавец. Нежилой фонд- АППАРТАМЕНТЫ,
Квартира 3 комнаты в Одесса, Украина
Квартира 3 комнаты
Одесса, Украина
3 Количество комнат 106 м²
€ 139,299
Видовая квартира, высокое качество строительства, отделки и инженерии. Алюминиевые окна, вит…
Квартира 3 комнаты в Одесса, Украина
Квартира 3 комнаты
Одесса, Украина
3 Количество комнат 132 м²
€ 118,628
ЖК"Новая Аркадия"-это закрытая, охраняемая территория, развитая инфраструктура (все рядом тр…
Квартира 2 комнаты в Одесса, Украина
Квартира 2 комнаты
Одесса, Украина
2 Количество комнат 56 м²
€ 44,935
Квартира просторная ,светлая, уютная , в каждой комнате и на кужне лоджия, На полу ламинат+…

Параметры недвижимости в Одесская область, Украина

с видом на море
недорогая
элитная
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