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Купить недвижимость в Одессе, Украина

15 534 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Одесса, Украина
Квартира 3 комнаты
Одесса, Украина
3 Количество комнат 66 м² 6/9 Этаж
€ 37,745
18300 Продается трехкомнатная квартира с раздельными комнатами на ул. Г…
Квартира 2 комнаты в Одесса, Украина
Квартира 2 комнаты
Одесса, Украина
2 Количество комнат 66 м² 5/8 Этаж
€ 66,504
18307 Предлагаем к продаже двухкомнатную квартиру в жилом комплексе Пр…
Квартира 1 комната в Одесса, Украина
Квартира 1 комната
Одесса, Украина
1 Количество комнат 40 м² 13/17 Этаж
€ 33,252
18310 Продается однокомнатная квартира в ЖК "Акварель 3". Состояние по…
Квартира 2 комнаты в Одесса, Украина
Квартира 2 комнаты
Одесса, Украина
2 Количество комнат 59 м² 15/25 Этаж
€ 44,036
18277. Продается 2-комнатная квартира с террасой в ЖК «65 Жемчужина», к…
Квартира 3 комнаты в Одесса, Украина
Квартира 3 комнаты
Одесса, Украина
3 Количество комнат 65 м² 3/5 Этаж
€ 52,125
18278 В продаже 3-х комнатная квартира на Люстдорфской дороге. Дом кирп…
Квартира 2 комнаты в Одесса, Украина
Квартира 2 комнаты
Одесса, Украина
2 Количество комнат 46 м² 5/5 Этаж
€ 21,569
18279 Продам 2-х комнатную квартиру на улице Варненская. Общая площадь …
Квартира 2 комнаты в Одесса, Украина
Квартира 2 комнаты
Одесса, Украина
2 Количество комнат 30 м² 3/4 Этаж
€ 32,353
18282. В продаже двухкомнатная квартира с балконом, в хорошем жилом сос…
Квартира 3 комнаты в Одесса, Украина
Квартира 3 комнаты
Одесса, Украина
3 Количество комнат 97 м² 7/16 Этаж
€ 89,870
18283 Предлагаем к продаже трехкомнатную квартиру в жилом комплексе Дм…
Квартира 3 комнаты в Одесса, Украина
Квартира 3 комнаты
Одесса, Украина
3 Количество комнат 59 м² 5/5 Этаж
€ 26,062
18285 Продам трехкомнатную квартиру на Черемушках. Крепкий дом с ухожен…
Квартира 3 комнаты в Одесса, Украина
Квартира 3 комнаты
Одесса, Украина
3 Количество комнат 95 м² 7/15 Этаж
€ 103,351
18287 Продам 3-х комнатную квартиру, ЖК "Милос", Квартира под чистовую …
Квартира 1 комната в Одесса, Украина
Квартира 1 комната
Одесса, Украина
1 Количество комнат 49 м² 10/24 Этаж
€ 69,200
18288. В продаже квартира в 43 Жемчужине по ул. Каманина. Квартира очен…
Квартира 2 комнаты в Одесса, Украина
Квартира 2 комнаты
Одесса, Украина
2 Количество комнат 64 м² 1/9 Этаж
€ 44,935
18289 Предлагаем к продаже двухкомнатную квартиру на улице Академика К…
Квартира 1 комната в Одесса, Украина
Квартира 1 комната
Одесса, Украина
1 Количество комнат 44 м² 2/5 Этаж
€ 33,701
18290 Предлагаем к продаже однокомнатную квартиру в жилом комплексе Ча…
Квартира 3 комнаты в Одесса, Украина
Квартира 3 комнаты
Одесса, Украина
3 Количество комнат 48 м² 5/5 Этаж
€ 35,858
18292. Продам 3-х комнатную квартиру на улице Варненская. Квартира очен…
Квартира 2 комнаты в Одесса, Украина
Квартира 2 комнаты
Одесса, Украина
2 Количество комнат 45 м² 4/5 Этаж
€ 31,005
18293. Продается 2-х комнатная квартира в элитном районе на 7-ой Фонтан…
Квартира 2 комнаты в Одесса, Украина
Квартира 2 комнаты
Одесса, Украина
2 Количество комнат 85 м² 13/17 Этаж
€ 179,740
18294. Продам двухкомнатную квартиру в центре города в новом доме. Общ…
Квартира 2 комнаты в Одесса, Украина
Квартира 2 комнаты
Одесса, Украина
2 Количество комнат 48 м² 13/16 Этаж
€ 26,961
18295 Предлагаем к продаже двухкомнатную квартиру на Балковской. Кварт…
Квартира 2 комнаты в Одесса, Украина
Квартира 2 комнаты
Одесса, Украина
2 Количество комнат 44 м² 2/5 Этаж
€ 49,429
18298 Предлагаю к продаже 2 комнатную квартиру на среднем этаже в блочн…
Квартира 3 комнаты в Одесса, Украина
Квартира 3 комнаты
Одесса, Украина
3 Количество комнат 87 м² 4/24 Этаж
€ 71,896
18299 Предлагаем к продаже квартиру в жилом комплексе Горизонт на ули…
Дом 4 комнаты в Одесса, Украина
Дом 4 комнаты
Одесса, Украина
4 Количество комнат 240 м² 1/2 Этаж
€ 242,649
18297 Предлагаю к продаже отдельно стоящий дом расположенный на участке…
Квартира 3 комнаты в Одесса, Украина
Квартира 3 комнаты
Одесса, Украина
3 Количество комнат 66 м² 4/9 Этаж
€ 30,555
18257 Предлагаем к продаже трехкомнатную квартиру на поселке Котовског…
Квартира 3 комнаты в Одесса, Украина
Квартира 3 комнаты
Одесса, Украина
3 Количество комнат 92 м² 7/22 Этаж
€ 94,364
18258 В продаже просторная квартира с ремонтом в Аркадии с видом на мор…
Квартира 2 комнаты в Одесса, Украина
Квартира 2 комнаты
Одесса, Украина
2 Количество комнат 61 м² 14/14 Этаж
€ 58,416
18262 Продается 2-комнатная квартира с ремонтом на улице Люстдорфская…
Квартира 2 комнаты в Одесса, Украина
Квартира 2 комнаты
Одесса, Украина
2 Количество комнат 51 м² 1/3 Этаж
€ 62,909
18267. Продается 2-х комнатная квартира на Маразлиевской. Выполнен крас…
Квартира 1 комната в Одесса, Украина
Квартира 1 комната
Одесса, Украина
1 Количество комнат 44 м² 6/25 Этаж
€ 31,562
18269 Предлагаем к продаже однокомнатную квартиру в жилом комплексе Ал…
Квартира 2 комнаты в Одесса, Украина
Квартира 2 комнаты
Одесса, Украина
2 Количество комнат 50 м² 3/3 Этаж
€ 34,151
18270. Продается 2-х комнатная квартира в районе нового рынка. Общая пл…
Квартира 1 комната в Одесса, Украина
Квартира 1 комната
Одесса, Украина
1 Количество комнат 40 м² 14/14 Этаж
€ 40,442
18271. Продам 1-но комнатную квартиру в ЖК Вернисаж. Квартира просторна…
Квартира 1 комната в Одесса, Украина
Квартира 1 комната
Одесса, Украина
1 Количество комнат 35 м² 1/1 Этаж
€ 18,873
18272. Продам однокомнатную квартиру в тихом уютном одесском дворике ря…
Квартира 1 комната в Одесса, Украина
Квартира 1 комната
Одесса, Украина
1 Количество комнат 32 м² 5/5 Этаж
€ 22,018
18275 В продаже 1-комнатная квартира на Проспекте Добровольского. Крепк…
Квартира 2 комнаты в Одесса, Украина
Квартира 2 комнаты
Одесса, Украина
2 Количество комнат 61 м² 2/17 Этаж
€ 71,447
18276Продаю 2-комнатную квартиру в жилом комплексе Люксембург. Квартир…

Параметры недвижимости в Одесса, Украина

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная

Недвижимость в Одессе: комфортабельные жилые и коммерческие объекты вблизи с Черным морем

Одесса — густонаселенный портовый город в южной части Украины. Располагается на черноморском побережье, что делает его привлекательным туристическим местом. Город славится широкими пляжными зонами, развитой транспортной сетью и обширным количеством уникальных достопримечательностей.

Преимущества приобретения жилья

Одесса — один из самых теплых и «зеленых» городов Украины. Купить здесь недвижимость — значит:

  • проживать в месте с хорошей экологией;
  • проводить лето на лучших пляжах Черного моря;
  • получить возможность зарабатывать на жилье за счет его сдачи в аренду туристам.

Одесса подходит не только для временного, но и для постоянного проживания. В городе хорошо развита инфраструктура, есть много супермаркетов, больниц, образовательных учреждений. Иностранцам можно легко найти работу за счет большого количества промышленных предприятий, торговых центров и бизнес-учреждений.

Какая недвижимость представлена на продажу

У иностранных покупателей есть возможность купить одно-, двух-, или трехкомнатную квартиру в Одессе. Это наиболее распространенный вариант на местном рынке жилья. Такие объекты встречаются преимущественно в черте города. На вторичном рынке кв. метр квартир оценивается в 500-1500 евро. В новостройках от застройщика и жилых комплексах — в 2 раза дороже.

Активно также ведется продажа частных жилых домов в Одессе. Они располагаются зачастую на окраинах или в пригороде. Стоимость «квадрата» у загородных домов варьируется от 300 до 1500 евро. Цены зависят от их состояния, масштабов участка и удаленности от города.

Помимо жилой недвижимости, в Одессе в большом количестве продаются рестораны, кафе и отели. К ним проявляют повышенный интерес иностранные инвесторы. Покупка таких объектов дает возможность хорошо зарабатывать в туристический сезон, особенно если они располагаются у берега моря.

Купить жилую и коммерческую недвижимость в Одессе иностранцы могут вместе с земельным участком. Исключение — земли, представляющие стратегическое значение для страны. Стоимость коммерческих объектов зачастую такая же, как у жилых.

Одесса — одно из самых привлекательных мест в Украине для проживания. Город отличается мягкими климатическими условиями и хорошо развитой туристической сферой. Купить здесь недвижимость можно на платформе REALTING.

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