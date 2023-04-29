Недвижимость в Одессе: комфортабельные жилые и коммерческие объекты вблизи с Черным морем

Одесса — густонаселенный портовый город в южной части Украины. Располагается на черноморском побережье, что делает его привлекательным туристическим местом. Город славится широкими пляжными зонами, развитой транспортной сетью и обширным количеством уникальных достопримечательностей.

Преимущества приобретения жилья

Одесса — один из самых теплых и «зеленых» городов Украины. Купить здесь недвижимость — значит:

проживать в месте с хорошей экологией;

проводить лето на лучших пляжах Черного моря;

получить возможность зарабатывать на жилье за счет его сдачи в аренду туристам.

Одесса подходит не только для временного, но и для постоянного проживания. В городе хорошо развита инфраструктура, есть много супермаркетов, больниц, образовательных учреждений. Иностранцам можно легко найти работу за счет большого количества промышленных предприятий, торговых центров и бизнес-учреждений.

Какая недвижимость представлена на продажу

У иностранных покупателей есть возможность купить одно-, двух-, или трехкомнатную квартиру в Одессе. Это наиболее распространенный вариант на местном рынке жилья. Такие объекты встречаются преимущественно в черте города. На вторичном рынке кв. метр квартир оценивается в 500-1500 евро. В новостройках от застройщика и жилых комплексах — в 2 раза дороже.

Активно также ведется продажа частных жилых домов в Одессе. Они располагаются зачастую на окраинах или в пригороде. Стоимость «квадрата» у загородных домов варьируется от 300 до 1500 евро. Цены зависят от их состояния, масштабов участка и удаленности от города.

Помимо жилой недвижимости, в Одессе в большом количестве продаются рестораны, кафе и отели. К ним проявляют повышенный интерес иностранные инвесторы. Покупка таких объектов дает возможность хорошо зарабатывать в туристический сезон, особенно если они располагаются у берега моря.

Купить жилую и коммерческую недвижимость в Одессе иностранцы могут вместе с земельным участком. Исключение — земли, представляющие стратегическое значение для страны. Стоимость коммерческих объектов зачастую такая же, как у жилых.

Одесса — одно из самых привлекательных мест в Украине для проживания. Город отличается мягкими климатическими условиями и хорошо развитой туристической сферой. Купить здесь недвижимость можно на платформе REALTING.