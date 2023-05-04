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Дома в Новодолинский сельский совет, Украина

2 объекта найдено
Дом 4 комнаты в Новая Долина, Украина
Дом 4 комнаты
Новая Долина, Украина
Комнаты 4
Площадь 161 м²
Этаж 1/2
€ 81,309
Дом 4 комнаты в Новая Долина, Украина
Дом 4 комнаты
Новая Долина, Украина
Комнаты 4
Площадь 250 м²
Этаж 1/2
€ 43,365

Параметры недвижимости в Новодолинский сельский совет, Украина

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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