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Жильё в Новодолинский сельский совет, Украина

8 объектов найдено
Квартира 5 комнат в Новая Долина, Украина
Квартира 5 комнат
Новая Долина, Украина
Комнаты 5
Площадь 120 м²
Этаж 5/5
€ 40,655
Дом 4 комнаты в Новая Долина, Украина
Дом 4 комнаты
Новая Долина, Украина
Комнаты 4
Площадь 161 м²
Этаж 1/2
€ 81,309
Квартира 1 комната в Новая Долина, Украина
Квартира 1 комната
Новая Долина, Украина
Комнаты 1
Площадь 48 м²
Этаж 1/5
€ 20,779
Дом 4 комнаты в Новая Долина, Украина
Дом 4 комнаты
Новая Долина, Украина
Комнаты 4
Площадь 250 м²
Этаж 1/2
€ 43,365
Квартира 3 комнаты в Новая Долина, Украина
Квартира 3 комнаты
Новая Долина, Украина
Комнаты 3
Площадь 65 м²
Этаж 5/5
€ 29,362
Квартира 2 комнаты в Новая Долина, Украина
Квартира 2 комнаты
Новая Долина, Украина
Комнаты 2
Площадь 59 м²
Количество этажей 5
€ 22,463
Квартира 1 комната в Новая Долина, Украина
Квартира 1 комната
Новая Долина, Украина
Комнаты 1
Площадь 22 м²
€ 8,944
Квартира 2 комнаты в Новая Долина, Украина
Квартира 2 комнаты
Новая Долина, Украина
Комнаты 2
Площадь 50 м²
€ 16,172

Параметры недвижимости в Новодолинский сельский совет, Украина

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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