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Жилая
Украина
Нерубайский сельский совет
Жильё в Нерубайский сельский совет, Украина
дома
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11 объектов найдено
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Квартира 3 комнаты
Нерубайское, Украина
3
67 м²
1/2
18274. Продается 3-х комнатная квартира в районе Усатово. Общая площадь…
€21,754
Рекомендовать
Дом 4 комнаты
Нерубайское, Украина
4
160 м²
1/2
18019 Продается дом в Нерубайском. В 15 км от центра города. Площадь до…
€151,332
Рекомендовать
Дом 4 комнаты
Нерубайское, Украина
4
100 м²
1/1
17665 В продаже дом свежей постройки в Нерубайском. Дом современной пла…
€66,208
1
Рекомендовать
Дом 5 комнат
Нерубайское, Украина
5
300 м²
1/2
17536...В продаже двухэтажный дом, стоящий на участке 11 соток, на гран…
€236,456
Рекомендовать
Дом 4 комнаты
Нерубайское, Украина
4
300 м²
1/2
17324 В продаже дом в селе Усатово на улице Богдана Хмельницкого. Общая…
€141,874
Рекомендовать
Дом 3 комнаты
Нерубайское, Украина
3
150 м²
1/2
16413 Продается 2-х этажный дом в Нерубайском в Нати. Общая площадь уча…
€36,887
1
Рекомендовать
Дом 3 комнаты
Большая Балка, Украина
3
199 м²
1/2
15261 Продаётся двухэтажный дом в с. Великая Балка. Общая площадь 199 …
€66,208
1
Рекомендовать
Дом 3 комнаты
Нерубайское, Украина
3
151 м²
1/2
15058 Продам 2-этажный дом в с.Нерубайское. Море рядом и Хаджибеевский …
€37,833
Рекомендовать
Дом 4 комнаты
Нерубайское, Украина
4
435 м²
1/2
14601 Продам 2-х этажный дом с участком. Дом укомплектован всей необход…
€80,395
Рекомендовать
Дом 5 комнат
Нерубайское, Украина
5
158 м²
1/2
12986 Предлагается к продаже двухэтажный дом в с. Нерубайское. Двор…
€160,790
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Дом 3 комнаты
Нерубайское, Украина
3
118 м²
1/2
13110 Продам 2-х этажный дом на участке 6 соток. Дом оборудован всей …
€104,041
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Параметры недвижимости в Нерубайский сельский совет, Украина
с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
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