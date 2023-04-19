Украина
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Украине
Новые дома в Украине
Все новостройки в Украине
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Украине
Жилая
Квартира в Украине
Дом в Украине
Коттедж
Земельные участки в Украине
Элитная недвижимость в Украине
Найти агента в Украине
Агентства недвижимости в Украине
Агенты в Украине
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Украине
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Склад
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Украине
Найти агента в Украине
Агентства недвижимости в Украине
Агенты в Украине
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Украине
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Дом
Коттедж
Таунхаус
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Украина
Николаевская область
Николаевский район
Купить недвижимость в Николаевский район, Украина
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 1 комната
Одесса, Украина
1 Количество комнат
55 м²
€ 86,959
жк Гагаринский. Стильная и уютная двухкомнатная квартира. Дизайнерский ремонт выполнен в мае…
Квартира 2 комнаты
Одесса, Украина
2 Количество комнат
69 м²
€ 36,431
ЖК Ривьера Сити это комплекс комфорт-класса 8-9-эт. домов из красного эффективного кирпича…
Квартира 2 комнаты
Одесса, Украина
2 Количество комнат
52 м²
€ 53,091
квартира с современным ремонтом на 7 ст.Фонтана. Балкон увеличен. На кухне полы с подогревом…
Дом 6 комнат
Одесса, Украина
6 Количество комнат
320 м²
€ 137,304
В доме сделан ремонт, 2 санузла . Вид на море и лиман
Квартира 2 комнаты
Одесса, Украина
2 Количество комнат
54 м²
€ 42,107
Квартира после свежего ремонта, высокий техэтаж(возможно использовать). 6 Станция Большого Ф…
Квартира 1 комната
Одесса, Украина
1 Количество комнат
40 м²
€ 39,361
ЖК 47 -Жемчужина Квартира со стильным, дорогим ремонтом, Полностью укомплектованна мебелью …
Квартира 3 комнаты
Одесса, Украина
3 Количество комнат
96 м²
€ 62,245
ЖК Акапулько-2, новый жилой комплекс недалеко от Аркадии, вид на море, автономная котельная,…
Квартира 3 комнаты
Одесса, Украина
3 Количество комнат
68 м²
€ 13,730
квартира в хорошем состоянии На кухне встроенная мебель и техника. Большая ,квадратная прихо…
Квартира 1 комната
Одесса, Украина
1 Количество комнат
36 м²
5/12 Этаж
€ 24,715
№7056. Продается 1-комнатная квартира на Таирова в новом доме. Состояни…
Квартира 2 комнаты
Tairove Settlement Council, Украина
2 Количество комнат
60 м²
4/16 Этаж
€ 48,514
17280 Продам 2-комнатную квартиру на Таирова. Крепкий новый дом. Кварти…
Квартира 2 комнаты
Одесса, Украина
2 Количество комнат
51 м²
€ 43,937
Двухкомнатная квартира в 43 жемчужине. Возле моря на Каманина в тихом районе Аркадии. Панора…
Квартира 2 комнаты
Одесса, Украина
2 Количество комнат
61 м²
€ 50,345
Квартира с евроремонтом, в стоимости мебель и техника. Отличное месторасположение дома. Хоро…
Параметры недвижимости в Николаевский район, Украина
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты