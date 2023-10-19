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Квартиры в Молодежненский сельский совет, Украина

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2 объекта найдено
Квартира в Молодёжное, Украина
Квартира
Молодёжное, Украина
Площадь 34 м²
Количество этажей 5
Цены от строителей от 13 500 грн/м2. Оформление 0%. Продажа квартир от застройщика в 5-й оче…
€503
Квартира 1 комната в Молодёжное, Украина
Квартира 1 комната
Молодёжное, Украина
Комнаты 1
Площадь 42 м²
Количество этажей 5
Общая площадь  42,9 кв.м  с. Молодежное. Квартира расположена на 5-м этаже. Сдача дома в экс…
€19,928

Параметры недвижимости в Молодежненский сельский совет, Украина

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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