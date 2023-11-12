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Жильё в Молодежненский сельский совет, Украина

дома
6
8 объектов найдено
Дом 1 комната в Молодёжное, Украина
Дом 1 комната
Молодёжное, Украина
Комнаты 1
Площадь 28 м²
Этаж 1/1
17547 В продаже дом с участком 6 соток в Великодолинском. Площадь дома …
€10,002
Дом 3 комнаты в Молодёжное, Украина
Дом 3 комнаты
Молодёжное, Украина
Комнаты 3
Площадь 70 м²
Этаж 1/1
15411 Продам 1-этажный дом вблизи от моря в с.Молодежное с 2 раздельным…
€37,392
Дом 4 комнаты в Молодёжное, Украина
Дом 4 комнаты
Молодёжное, Украина
Комнаты 4
Площадь 200 м²
Этаж 1/2
14713 Продам просторный двухэтажный дом, общей площадью 200 кв.м. Дом п…
€140,220
Дом 4 комнаты в Молодёжное, Украина
Дом 4 комнаты
Молодёжное, Украина
Комнаты 4
Площадь 96 м²
Этаж 1/2
№5819 Предлагается к продаже 2-х этажный дом в Великодолинском. Общая …
€23,370
Дом 5 комнат в Молодёжное, Украина
Дом 5 комнат
Молодёжное, Украина
Комнаты 5
Площадь 270 м²
Этаж 1/2
№3828. . . Предлагаем к продаже дом на берегу озера в пос. Молодежное н…
€252,395
Дом 3 комнаты в Молодёжное, Украина
Дом 3 комнаты
Молодёжное, Украина
Комнаты 3
Площадь 57 м²
Этаж 1/1
№2557 Продам дом в пос. Александровка. Общая площадь 57 кв.м. Расплани…
€26,174
Квартира в Молодёжное, Украина
Квартира
Молодёжное, Украина
Площадь 34 м²
Количество этажей 5
Цены от строителей от 13 500 грн/м2. Оформление 0%. Продажа квартир от застройщика в 5-й оче…
€495
Квартира 1 комната в Молодёжное, Украина
Квартира 1 комната
Молодёжное, Украина
Комнаты 1
Площадь 42 м²
Количество этажей 5
Общая площадь  42,9 кв.м  с. Молодежное. Квартира расположена на 5-м этаже. Сдача дома в экс…
€19,631

Параметры недвижимости в Молодежненский сельский совет, Украина

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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