Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Украина
  3. Донецкая область
  4. Мариупольский район
  5. Центральный район

Купить недвижимость в Мариуполь, Украина

Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 2 комнатыв Одесса, Украина
Квартира 2 комнаты
Одесса, Украина
2 Количество комнат 78 м²
€ 57,403
Квартира расположена в новом доме. Двухсторонняя, состояние под чистовую отделку, очень крас…
Квартира 3 комнатыв Одесса, Украина
Квартира 3 комнаты
Одесса, Украина
3 Количество комнат 115 м²
€ 209,565
Две спальни. Кухня студия. Два балкона-один из них застеклённый. Квартира дворовая. Лестница…
Квартира 2 комнатыв Одесса, Украина
Квартира 2 комнаты
Одесса, Украина
2 Количество комнат 50 м²
€ 45,558
Квартира "сталинского" проекта в отличном районе.Ухоженный двор, закрывается, парадная на ко…
Квартира 2 комнатыв Одесса, Украина
Квартира 2 комнаты
Одесса, Украина
2 Количество комнат 55 м² 4/4 Этаж
€ 25,512
15896...В продаже 2-х комнатная сталинка по ул. Старопортофранковской. …
Квартира 3 комнатыв Одесса, Украина
Квартира 3 комнаты
Одесса, Украина
3 Количество комнат 97 м²
€ 68,336
Квартира в новом доме. Просторные и раздельные комнаты. Благоустроенная придомовая территори…
Квартира 1 комнатав Одесса, Украина
Квартира 1 комната
Одесса, Украина
1 Количество комнат 37 м²
€ 59,225
Квартира в ЖК 32 Жемчужина. Дизайн в светлых тонах. Прямой вид на море. Квартира полностью у…
Квартира 1 комнатав Одесса, Украина
Квартира 1 комната
Одесса, Украина
1 Количество комнат 45 м²
€ 86,559
44 Жемчужина! Свежий авторский ремонт, прекрасный вид на море!
Квартира 1 комнатав Одесса, Украина
Квартира 1 комната
Одесса, Украина
1 Количество комнат 60 м² 12/14 Этаж
€ 72,892
№5904. . Предлагаем к продаже квартиру на Фонтане в новом доме ЖК "Под…
Квартира 1 комнатав Одесса, Украина
Квартира 1 комната
Одесса, Украина
1 Количество комнат 42 м² 6/24 Этаж
€ 35,535
13785 В продаже однокомнатная квартира в 67 Жемчужине на ул. Краснова. …
Квартира 5 комнатв Одесса, Украина
Квартира 5 комнат
Одесса, Украина
5 Количество комнат 272 м²
€ 318,903
Один из лучших домов Приморского района - Билдинг. Красный кирпич, закрытая охраняемая терри…
Квартира 2 комнатыв Одесса, Украина
Квартира 2 комнаты
Одесса, Украина
2 Количество комнат 65 м²
€ 49,658
Одиссей на Люстдорфская дороге квартира спланирована как 2спальни и Кухня студия с дизайнерс…
Квартира 2 комнатыв Одесса, Украина
Квартира 2 комнаты
Одесса, Украина
2 Количество комнат 48 м²
€ 42,824
Евроремонт, встроенная кухня, техника, мебель, гардеробная, испанская инсталяция, место на о…

Параметры недвижимости в Мариуполь, Украина

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти