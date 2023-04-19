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Купить недвижимость в Маяковский сельский совет, Украина

3 объекта найдено
Дом 3 комнатыв Маяки, Украина
Дом 3 комнаты
Маяки, Украина
3 Количество комнат 90 м² 1/2 Этаж
€ 85,129
15041 Продам 2 этажный дом со сруба на Water City в с. Маяки состоящий …
Дом 3 комнатыв Маяки, Украина
Дом 3 комнаты
Маяки, Украина
3 Количество комнат 90 м² 1/2 Этаж
€ 50,345
9404 Предлагаю дом, 2 этажа, общая площадь 90 м2, 3 комнаты, каминный …
Дом 4 комнатыв Маяки, Украина
Дом 4 комнаты
Маяки, Украина
4 Количество комнат 70 м² 1/2 Этаж
€ 59,498
9406. Предлагаю к продаже 2 дома на участке 23 сотки в Маяках, каменный…

Параметры недвижимости в Маяковский сельский совет, Украина

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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