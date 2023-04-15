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Купить дом в Лиманка, Украина

6 объектов найдено
Дом 6 комнатв Лиманка, Украина
Дом 6 комнат
Лиманка, Украина
6 Количество комнат 650 м² 1/3 Этаж
€ 585,401
16659. Трехэтажный дом в Совиньйоне на участке 15 соток общей площадью …
Дом 3 комнатыв Лиманка, Украина
Дом 3 комнаты
Лиманка, Украина
3 Количество комнат 100 м² 1/2 Этаж
€ 166,614
15372 Продам 2-х этажный дом с ремонтом в Совиньоне на участке 2 сотки.…
Дом 4 комнатыв Лиманка, Украина
Дом 4 комнаты
Лиманка, Украина
4 Количество комнат 113 м² 1/2 Этаж
€ 108,074
13500 Продам 2-х этажный дом с ремонтом на участке 2 сотки. Дом полност…
Дом 12 комнатв Лиманка, Украина
Дом 12 комнат
Лиманка, Украина
12 Количество комнат 420 м² 1/2 Этаж
€ 189,130
№2911. . . Продам 2-х этажный дом в Червоном Хуторе на ул. Ореховая. Об…
Дом 3 комнатыв Лиманка, Украина
Дом 3 комнаты
Лиманка, Украина
3 Количество комнат 200 м² 1/2 Этаж
€ 58,540
№1182. . . Предлагаем к продаже 2-х этажный дом в Лиманке на ул. Садов…
Дом 3 комнатыв Лиманка, Украина
Дом 3 комнаты
Лиманка, Украина
3 Количество комнат 82 м² 1/2 Этаж
€ 67,546
№1175. . .Продам 2-х этажный коттедж в с. Лиманка на ул. Строительная. …
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