Украина
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Украине
Новые дома в Украине
Все новостройки в Украине
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Украине
Жилая
Квартира в Украине
Дом в Украине
Коттедж
Земельные участки в Украине
Элитная недвижимость в Украине
Найти агента в Украине
Агентства недвижимости в Украине
Агенты в Украине
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Украине
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Склад
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Украине
Найти агента в Украине
Агентства недвижимости в Украине
Агенты в Украине
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Украине
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Дом
Коттедж
Таунхаус
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Украина
Одесская область
Odeskiy rayon
Tairove Settlement Council
Лиманка
Дома
Купить дом в Лиманка, Украина
Дом
Очистить
6 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Дом 6 комнат
Лиманка, Украина
6 Количество комнат
650 м²
1/3 Этаж
€ 585,401
16659. Трехэтажный дом в Совиньйоне на участке 15 соток общей площадью …
Дом 3 комнаты
Лиманка, Украина
3 Количество комнат
100 м²
1/2 Этаж
€ 166,614
15372 Продам 2-х этажный дом с ремонтом в Совиньоне на участке 2 сотки.…
Дом 4 комнаты
Лиманка, Украина
4 Количество комнат
113 м²
1/2 Этаж
€ 108,074
13500 Продам 2-х этажный дом с ремонтом на участке 2 сотки. Дом полност…
Дом 12 комнат
Лиманка, Украина
12 Количество комнат
420 м²
1/2 Этаж
€ 189,130
№2911. . . Продам 2-х этажный дом в Червоном Хуторе на ул. Ореховая. Об…
Дом 3 комнаты
Лиманка, Украина
3 Количество комнат
200 м²
1/2 Этаж
€ 58,540
№1182. . . Предлагаем к продаже 2-х этажный дом в Лиманке на ул. Садов…
Дом 3 комнаты
Лиманка, Украина
3 Количество комнат
82 м²
1/2 Этаж
€ 67,546
№1175. . .Продам 2-х этажный коттедж в с. Лиманка на ул. Строительная. …
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты