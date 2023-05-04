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Квартиры-студии в Киеве, Украина

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1 объект найдено
Студия 1 спальня в Киев, Украина
Студия 1 спальня
Киев, Украина
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 21 м²
Этаж 9/25
€ 28,052

Параметры недвижимости в Киеве, Украина

недорогая
элитная
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