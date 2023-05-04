В каких районах Киева можно купить дом

Если вы ищете уютный частный дом в Киеве, обратите внимание на самые популярные районы:

Центр — в районе Андреевского спуска, Черной горы, Царского села, Печерки сосредоточена самая элитная недвижимость столицы Украины.

Левый берег — на Соломенке, Лукьяновке, Нивках можно приобрести уютное жилье по средней рыночной стоимости.

Пригород — отличный вариант для тех, кто хочет купить частный дом с минимальными затратами. Большой популярностью пользуется Ирпень, Бровары, Вышгород, Вишневое, откуда при необходимости можно быстро добраться в Киев.

Сколько в среднем стоят дома в Киеве

Купить дом в Киеве можно по цене от 35 тыс. у. е. Средняя стоимость комфортабельного жилья со всеми удобствами — 1 тыс. у. е. за м². На окончательную стоимость влияет месторасположение, инфраструктура района, площадь постройки, состояние дома и прилежащей территории.

Какие существуют условия покупки недвижимости в Украине

Приобрести частный дом в Киеве иностранные граждане могут как за наличный расчет, так и в кредит или рассрочку. В последнем случае необходимо подтвердить свой доход и заручиться поддержкой лица, имеющего гражданство Украины и постоянно проживающего на территории страны.