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Продажа домов в Киеве, Украина

3 объекта найдено
Дом 5 спален в Киев, Украина
Дом 5 спален
Киев, Украина
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Цена по запросу
Дом 3 спальни в Киев, Украина
Дом 3 спальни
Киев, Украина
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 237 м²
Количество этажей 2
€ 280,000
Таунхаус 5 комнат в Печерский район, Украина
Таунхаус 5 комнат
Печерский район, Украина
Комнаты 5
Площадь 116 м²
Количество этажей 3
€ 70,740

Параметры недвижимости в Киеве, Украина

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная

В каких районах Киева можно купить дом

Если вы ищете уютный частный дом в Киеве, обратите внимание на самые популярные районы:

  • Центр — в районе Андреевского спуска, Черной горы, Царского села, Печерки сосредоточена самая элитная недвижимость столицы Украины
  • Левый берег — на Соломенке, Лукьяновке, Нивках можно приобрести уютное жилье по средней рыночной стоимости. 
  • Пригород — отличный вариант для тех, кто хочет купить частный дом с минимальными затратами. Большой популярностью пользуется Ирпень, Бровары, Вышгород, Вишневое, откуда при необходимости можно быстро добраться в Киев. 

Сколько в среднем стоят дома в Киеве

Купить дом в Киеве можно по цене от 35 тыс. у. е. Средняя стоимость комфортабельного жилья со всеми удобствами — 1 тыс. у. е. за м². На окончательную стоимость влияет месторасположение, инфраструктура района, площадь постройки, состояние дома и прилежащей территории. 

Какие существуют условия покупки недвижимости в Украине

Приобрести частный дом в Киеве иностранные граждане могут как за наличный расчет, так и в кредит или рассрочку. В последнем случае необходимо подтвердить свой доход и заручиться поддержкой лица, имеющего гражданство Украины и постоянно проживающего на территории страны.

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