ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Пентхаус
Дом
Коттедж
Таунхаус
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Жилая
Украина
Кировоградская область
Квартиры
Квартиры в Кировоградская область, Украина
Квартира
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 1 комната
Одесса, Украина
1
49 м²
14/24
№3419. . . Продается 1-комнатная квартира на проспекте Гагарина в ЖК Ос…
€56,613
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Одесса, Украина
2
65 м²
1/1
№6461 Предлагается к продаже 2-х комнатная квартира в частном секторе с…
€20,758
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты с террасой
Одесса, Украина
4
425 м²
4-х комнатный пентхаус Генуэзская Арк-палас 425м 2 уровня ,терраса ,3 санузла панорама моря…
€681,715
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Одесса, Украина
2
82 м²
Красивая, светлая, просторная квартира с панорамным видом на МОРЕ в престижном жилом комплек…
€94,355
Рекомендовать
Дом 3 комнаты
Алтестово, Украина
3
55 м²
1/2
8936. . . Предлагаем к продаже 2-х этажный дом в Алтестово. Общая площа…
€18,871
Рекомендовать
Дом 6 комнат с двором
Одесса, Украина
6
100 м²
Дом расположен в Фонтанке-1, морская сторона. На участке расположено 3 дома в жилом состояни…
€56,613
Рекомендовать
Дом 6 комнат
Одесса, Украина
6
608 м²
Анфилада домов парящих над морем. Уголок релакса, спокойной, комфортной жизни. Исключительно…
€1,72 млн
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Одесса, Украина
2
40 м²
2/3
14572. В продаже двухкомнатная квартира на улице Серова. Общая площадь …
€25,004
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Одесса, Украина
3
85 м²
21/24
13527 В продаже трехкомнатная квартира в новом жилом комплексе на Таиро…
€102,847
Рекомендовать
Квартира 1 комната
Одесса, Украина
1
39 м²
Дом из красного кирпича. Дом в процессе сдачи
€23,589
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с кондиционером
Одесса, Украина
3
70 м²
ЖК Испанский 3-х комн. квартира с очень качественным ремонтом, два кондиционера, установлен…
€73,597
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Одесса, Украина
3
164 м²
9/10
17177 Предлагаем к продаже квартиру на 7-й станции Большого Фонтана. Д…
€169,839
Рекомендовать
Параметры недвижимости в Кировоградская область, Украина
с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL