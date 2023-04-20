Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Украина
  3. Kiivska miska gromada
  4. Квартиры

Купить квартиру в Kiivska miska gromada, Украина

Квартира В архив
Очистить
1 объект найдено
Квартира 1 спальняв Святошинский район, Украина
Квартира 1 спальня
Святошинский район, Украина
1 Количество комнат 1 ванных комнат 45 м² 21/24 Этаж
€ 86,000
Продам квартиру ЖК «Академ-Квартал» Киев, Приборный пер. SF-2-354-207 пер.…

Параметры недвижимости в Kiivska miska gromada, Украина

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти