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Жильё в Хмельницкий район, Украина

1 объект найдено
Дом 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с гаражом в Хмельницкий, Украина
Дом 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с гаражом
Хмельницкий, Украина
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 270 м²
Количество этажей 2
Продам респектабельный 2х - этажный дом.  5 комнат, бассейн  Этажность 2, уровней 3. 1й …
€1,50 млн

Параметры недвижимости в Хмельницкий район, Украина

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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