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Дома в Karolino-Buhaz Rural Council, Украина

7 объектов найдено
Дом 15 комнат в Каролино-Бугаз, Украина
Дом 15 комнат
Каролино-Бугаз, Украина
Комнаты 15
Площадь 1 300 м²
Этаж 1/4
€ 364,212
Дом 4 комнаты в Каролино-Бугаз, Украина
Дом 4 комнаты
Каролино-Бугаз, Украина
Комнаты 4
Площадь 276 м²
Этаж 1/2
€ 227,633
Дом 6 комнат в Каролино-Бугаз, Украина
Дом 6 комнат
Каролино-Бугаз, Украина
Комнаты 6
Площадь 198 м²
Этаж 1/2
€ 186,659
Дом 2 комнаты в Каролино-Бугаз, Украина
Дом 2 комнаты
Каролино-Бугаз, Украина
Комнаты 2
Площадь 70 м²
Этаж 1/2
€ 42,795
Дом 9 комнат в Каролино-Бугаз, Украина
Дом 9 комнат
Каролино-Бугаз, Украина
Комнаты 9
Площадь 370 м²
Этаж 1/3
€ 218,527
Дом 3 комнаты в Каролино-Бугаз, Украина
Дом 3 комнаты
Каролино-Бугаз, Украина
Комнаты 3
Площадь 140 м²
Этаж 1/3
€ 27,316
Дом в Каролино-Бугаз, Украина
Дом
Каролино-Бугаз, Украина
Площадь 40 м²
€ 13,658

Параметры недвижимости в Karolino-Buhaz Rural Council, Украина

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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