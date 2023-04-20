Украина
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Украине
Новые дома в Украине
Все новостройки в Украине
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Украине
Жилая
Квартира в Украине
Дом в Украине
Коттедж
Земельные участки в Украине
Элитная недвижимость в Украине
Найти агента в Украине
Агентства недвижимости в Украине
Агенты в Украине
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Украине
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Склад
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Украине
Найти агента в Украине
Агентства недвижимости в Украине
Агенты в Украине
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Украине
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Дом
Коттедж
Таунхаус
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Украина
Одесская область
Измаильский район
Измаильская городская община
Купить недвижимость в Измаильская городская община, Украина
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 3 комнаты
Одесса, Украина
3 Количество комнат
82 м²
€ 52,777
Дом сдан. Своя насосная станция, резервная емкость для воды. автономная газовая котельная. у…
Квартира 1 комната
Одесса, Украина
1 Количество комнат
40 м²
€ 63,003
44 жемчужина. Квартира с евроремонтом, мебель, техника в цене. ПРЯМОЙ ВИД НА МОРЕ! Переуступ…
Квартира 1 комната
Одесса, Украина
1 Количество комнат
33 м²
4/8 Этаж
€ 46,111
13431 В продаже квартира в новом жилом комплексе "ITown" в историческом…
Квартира 2 комнаты
Одесса, Украина
2 Количество комнат
52 м²
4/19 Этаж
€ 52,959
10459... Предлагаем к Продаже 2х комнатную квартиру в ЖК "Чудо Город". …
Дом 8 комнат
Одесса, Украина
8 Количество комнат
600 м²
€ 132,398
Дом 600 м2 , на участке 6 соток . Расположен на пос . Шевченко , близость к куяльницкому лим…
Квартира 1 комната
Одесса, Украина
1 Количество комнат
48 м²
€ 77,613
32-Жемчужина. Квартира с качественным ремонтом Площадь 48м. Качественный ремонт. Лоджия заст…
Квартира 2 комнаты
Одесса, Украина
2 Количество комнат
78 м²
€ 68,482
ЖК Успех на Таирова, ул.М.Жукова. Удобный 4-й этаж 10-этажного дома. Просторная квартира 78 …
Квартира 3 комнаты
Одесса, Украина
3 Количество комнат
109 м²
€ 193,575
ЖК "Граф". Один из лучших домов в Приморском р-не: красный кирпич, 2-х контурный котел в каж…
Квартира 2 комнаты
Одесса, Украина
2 Количество комнат
60 м²
€ 68,482
ЖК "43 Жемчужина"/Аркадия. Дом сдан.Ремонт выполнен из высококачественных импортных материал…
Квартира 3 комнаты
Одесса, Украина
3 Количество комнат
50 м²
€ 27,393
Во дворе есть летняя кухня 16 м2
Квартира 1 комната
Одесса, Украина
1 Количество комнат
42 м²
11/19 Этаж
€ 39,172
17605 В продаже однокомнатная квартира в жилом комплексе 57 Жемчужина О…
Квартира 3 комнаты
Одесса, Украина
3 Количество комнат
75 м²
€ 54,785
После капремонта, встроенная кухня, техника, мебель. Вид на море
Параметры недвижимости в Измаильская городская община, Украина
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты