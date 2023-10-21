ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Пентхаус
Дом
Коттедж
Таунхаус
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Жилая
Украина
Ивано-Франковск
Дома
Дома в Ивано-Франковск, Украина
Дом
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 5 комнат
Одесса, Украина
5
250 м²
Красивый крепкий дом, мраморная лестница, высокие потолки. Добротный, классический "живой" …
€434,033
Рекомендовать
Дом 6 комнат
Одесса, Украина
6
200 м²
ДОМ В ЖИЛОМ СОСТОЯНИИ. ВСЕ КОММУНИКАЦИИ В ДОМЕ. МЕБЕЛЬ ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ. НА УЧАСТКЕ ЕСТЬ Д…
€283,065
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Лиманка, Украина
2
77 м²
2/4
8830 . . . В продаже 2 рядом квартиры, которые при желании можно объед…
€34,911
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Одесса, Украина
2
62 м²
5/12
16949. В продаже 2-комнатная квартира в жилом комплексе " Виа Рома". Со…
€54,726
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Одесса, Украина
3
119 м²
"Каскад", 3/16 красный кирпич., 119 кв.м, новый современный дом, толщина стен 60см, h3м, 2 с/узла,
€117,944
Рекомендовать
Дом 5 комнат
Лиманка, Украина
5
185 м²
1/3
7253 Предлагаю к продаже дом в Червонном Хуторе. Расположен на 4,5 сотк…
€141,533
Рекомендовать
Квартира 1 комната
Одесса, Украина
1
49 м²
3/26
14125 Предлагаем к продаже однокомнатную квартиру в жилом комплексе Ро…
€51,895
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Одесса, Украина
2
68 м²
2/21
13338 Продается 2-х комнатная квартира в ЖК Руслан и Людмила. Общая пл…
€93,411
Рекомендовать
Квартира 1 комната
Одесса, Украина
1
28 м²
9
29 кв.м. общей площади на 8-м этаже 9-ти этажного дома, комната 17 кв.м., кухня 5,5 кв.м. …
€21,702
Рекомендовать
Квартира 1 комната
Одесса, Украина
1
38 м²
Apart Royal это новый восьмиэтажный малоквартирный дом, располагается в историческом центре…
€39,629
Рекомендовать
Дом 13 комнат
Фонтанка, Украина
13
453 м²
1/3
12405 Продам большой дом в Фонтанке на застроенной и асфальтированной у…
€132,097
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Одесса, Украина
2
64 м²
2/16
№5998. . . .Предлагаю к продаже 2 комнатную квартиру на Таирова. Удобна…
€58,500
Рекомендовать
Параметры недвижимости в Ивано-Франковск, Украина
с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL