Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Украина
  4. Ivano-Frankivsk City Hromada
  5. Особняки

Особняки в Ivano-Frankivsk City Hromada, Украина

Особняк В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Дом 4 комнаты с подвалом в Одесса, Украина
Дом 4 комнаты с подвалом
Одесса, Украина
Комнаты 4
Площадь 200 м²
Червоный хутор.Современный, уютный дом с качественным ремонтом .Строили для себя! 2012 года …
€151,139
Квартира 1 комната с двором в Одесса, Украина
Квартира 1 комната с двором
Одесса, Украина
Комнаты 1
Площадь 44 м²
Светлая, просторная квартира. .1 этаж , 4 секция , окна выходят во двор , площадь - 44 кв.м …
€34,006
Квартира 2 комнаты в Одесса, Украина
Квартира 2 комнаты
Одесса, Украина
Комнаты 2
Площадь 51 м²
Этаж 1/3
18267. Продается 2-х комнатная квартира на Маразлиевской. Выполнен крас…
€66,123
Квартира 3 комнаты в Одесса, Украина
Квартира 3 комнаты
Одесса, Украина
Комнаты 3
Площадь 61 м²
Московка, комнаты раздельные, хорошее жилое состояние. Квартира двухсторонняя
€37,312
Дом с двором, с видеонаблюдением в Одесса, Украина
Дом с двором, с видеонаблюдением
Одесса, Украина
Площадь 74 м²
ЖК Дом на Щорса расположен в обжитом районе, с развитой инфраструктурой и удобным транспортн…
€37,785
Квартира 3 комнаты с лифтом, с двором в Одесса, Украина
Квартира 3 комнаты с лифтом, с двором
Одесса, Украина
Комнаты 3
Площадь 64 м²
Парадная чистая, домофон. Благоустроенный двор с детской площадкой. Новый лифт. Садик, школа…
€35,895
Квартира 1 комната в Одесса, Украина
Квартира 1 комната
Одесса, Украина
Комнаты 1
Площадь 67 м²
Этаж 18/23
№4206. . . Продаётся 1-комнатная квартира в ЖК "Гагаринский". Общая пло…
€59,511
Квартира 1 комната в Одесса, Украина
Квартира 1 комната
Одесса, Украина
Комнаты 1
Площадь 40 м²
Ремонт, встроенная кухня, техника,
€39,674
Квартира 3 комнаты в Одесса, Украина
Квартира 3 комнаты
Одесса, Украина
Комнаты 3
Площадь 63 м²
Квартира в хорошем жилом состоянии. Просторные комнаты. Санузел облицован кафелем, совмещен.…
€29,283
Квартира в Молодёжное, Украина
Квартира
Молодёжное, Украина
Площадь 34 м²
Количество этажей 5
Цены от строителей от 13 500 грн/м2. Оформление 0%. Продажа квартир от застройщика в 5-й оче…
€501
Дом 2 комнаты в Одесса, Украина
Дом 2 комнаты
Одесса, Украина
Комнаты 2
Площадь 50 м²
1/2 дома, Чистое жилое состояние, комнаты по 15 кв.м., двери и окна поменяны, есть чердак. Р…
€33,062
Квартира 1 комната с кондиционером, с подвалом в Одесса, Украина
Квартира 1 комната с кондиционером, с подвалом
Одесса, Украина
Комнаты 1
Площадь 42 м²
1 ст. Люстдорфской дороги. ЮЗМ. 1 этаж. Узаконенный пристроенный балкон 11 метров. Подвал на…
€23,615

Параметры недвижимости в Ivano-Frankivsk City Hromada, Украина

с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти