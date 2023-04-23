Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Украина
  3. Ивано-Франковская область
  4. Ивано-Франковск

Жильё в Ивано-Франковск, Украина

Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 1 комната в Авангард, Украина
Квартира 1 комната
Авангард, Украина
1 Количество комнат 33 м² 2/5 Этаж
€ 27,036
14441 Продам 1-но комнатную квартиру в ЖК 7 Небо. Выполнен хороший ремо…
Квартира 3 комнаты в Одесса, Украина
Квартира 3 комнаты
Одесса, Украина
3 Количество комнат 120 м²
€ 70,292
Шикарная двухуровневая квартира с дизайнерским ремонтом , площадь 120 метров , 2 санузла , о…
Дом 1 комната в Одесса, Украина
Дом 1 комната
Одесса, Украина
1 Количество комнат 25 м²
€ 1,352
Дача в кооперативе "Господар" ст. Черноморская. Есть колодец, сад, свет в доме
Квартира 2 комнаты в Одесса, Украина
Квартира 2 комнаты
Одесса, Украина
2 Количество комнат 75 м²
€ 67,589
ЖК Тирас Ак.Королева, закрытая территория, охрана, стоянка, 2-х сторонняя, два балкона, прод…
Дом 2 комнаты в Одесса, Украина
Дом 2 комнаты
Одесса, Украина
2 Количество комнат 74 м²
€ 58,577
Дом с ремонтом. Встроенная мебель и техника. Близкое расположение к городу
Дом 6 комнат в Одесса, Украина
Дом 6 комнат
Одесса, Украина
6 Количество комнат 117 м²
€ 31,541
ДОМ В ЖИЛОМ СОСТОЯНИИ НА ДВА ВХОДА. КОМНАТЫ ПРОСТОРНЫЕ 22+20+11+9+8+20, РАЗДЕЛЬНЫЕ. БОЛЬШАЯ …
Квартира 2 комнаты в Одесса, Украина
Квартира 2 комнаты
Одесса, Украина
2 Количество комнат 58 м²
€ 35,146
2-комн квартира с видом на МОРЕ в 29-Жемчужине на Таирова. Площадь квартиры 58м. комнаты раздельные
Квартира 4 комнаты в Одесса, Украина
Квартира 4 комнаты
Одесса, Украина
4 Количество комнат 85 м²
€ 36,498
Четырехкомнатная квартира с раздельными комнатами. Дом расположен во втором ряду от дороги. …
Дом 3 комнаты в Одесса, Украина
Дом 3 комнаты
Одесса, Украина
3 Количество комнат 111 м² 1/2 Этаж
€ 108,142
№3311. . . .Предлагаем к продаже новый 2-х этажный дом в Киевском р-не …
Квартира 1 комната в Одесса, Украина
Квартира 1 комната
Одесса, Украина
1 Количество комнат 44 м² 14/24 Этаж
€ 67,589
10393 . . . В продаже 1-комнатная квартира в новом доме рядом с Аркадие…
Квартира 2 комнаты в Одесса, Украина
Квартира 2 комнаты
Одесса, Украина
2 Количество комнат 61 м²
€ 45,059
На полу паркетная доска (бамбук). Рядом парк, школа, супермаркеты. Парадная на замке. Кварти…
Квартира 3 комнаты в Одесса, Украина
Квартира 3 комнаты
Одесса, Украина
3 Количество комнат 72 м²
€ 40,553
Кооперативный дом. Евроремонт, встроенная кухня, техника, мебель, кондицонер

Параметры недвижимости в Ивано-Франковск, Украина

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти