Украина
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Украине
Новые дома в Украине
Все новостройки в Украине
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Украине
Жилая
Квартира в Украине
Дом в Украине
Коттедж
Земельные участки в Украине
Элитная недвижимость в Украине
Найти агента в Украине
Агентства недвижимости в Украине
Агенты в Украине
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Украине
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Склад
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Украине
Найти агента в Украине
Агентства недвижимости в Украине
Агенты в Украине
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Украине
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Дом
Коттедж
Таунхаус
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Украина
Ивано-Франковская область
Ивано-Франковск
Жильё в Ивано-Франковск, Украина
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 1 комната
Авангард, Украина
1 Количество комнат
33 м²
2/5 Этаж
€ 27,036
14441 Продам 1-но комнатную квартиру в ЖК 7 Небо. Выполнен хороший ремо…
Квартира 3 комнаты
Одесса, Украина
3 Количество комнат
120 м²
€ 70,292
Шикарная двухуровневая квартира с дизайнерским ремонтом , площадь 120 метров , 2 санузла , о…
Дом 1 комната
Одесса, Украина
1 Количество комнат
25 м²
€ 1,352
Дача в кооперативе "Господар" ст. Черноморская. Есть колодец, сад, свет в доме
Квартира 2 комнаты
Одесса, Украина
2 Количество комнат
75 м²
€ 67,589
ЖК Тирас Ак.Королева, закрытая территория, охрана, стоянка, 2-х сторонняя, два балкона, прод…
Дом 2 комнаты
Одесса, Украина
2 Количество комнат
74 м²
€ 58,577
Дом с ремонтом. Встроенная мебель и техника. Близкое расположение к городу
Дом 6 комнат
Одесса, Украина
6 Количество комнат
117 м²
€ 31,541
ДОМ В ЖИЛОМ СОСТОЯНИИ НА ДВА ВХОДА. КОМНАТЫ ПРОСТОРНЫЕ 22+20+11+9+8+20, РАЗДЕЛЬНЫЕ. БОЛЬШАЯ …
Квартира 2 комнаты
Одесса, Украина
2 Количество комнат
58 м²
€ 35,146
2-комн квартира с видом на МОРЕ в 29-Жемчужине на Таирова. Площадь квартиры 58м. комнаты раздельные
Квартира 4 комнаты
Одесса, Украина
4 Количество комнат
85 м²
€ 36,498
Четырехкомнатная квартира с раздельными комнатами. Дом расположен во втором ряду от дороги. …
Дом 3 комнаты
Одесса, Украина
3 Количество комнат
111 м²
1/2 Этаж
€ 108,142
№3311. . . .Предлагаем к продаже новый 2-х этажный дом в Киевском р-не …
Квартира 1 комната
Одесса, Украина
1 Количество комнат
44 м²
14/24 Этаж
€ 67,589
10393 . . . В продаже 1-комнатная квартира в новом доме рядом с Аркадие…
Квартира 2 комнаты
Одесса, Украина
2 Количество комнат
61 м²
€ 45,059
На полу паркетная доска (бамбук). Рядом парк, школа, супермаркеты. Парадная на замке. Кварти…
Квартира 3 комнаты
Одесса, Украина
3 Количество комнат
72 м²
€ 40,553
Кооперативный дом. Евроремонт, встроенная кухня, техника, мебель, кондицонер
Параметры недвижимости в Ивано-Франковск, Украина
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты