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Купить дом с видом на горы в Украине

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1 объект найдено
Дом 3 спальнив Симферополь, Украина
Дом 3 спальни
Симферополь, Украина
5 Количество комнат 3 ванных комнат 439 м² Количество этажей 2
€ 1,282,480
Предлагается изысканный загородный дом в стиле «Hi-tech» в 5-ти минутах от Симфе…

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