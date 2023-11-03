ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Пентхаус
Дом
Коттедж
Таунхаус
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Жилая
Украина
Голованевский район
Дома
Дома в Голованевский район, Украина
Дом
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 3 комнаты
Одесса, Украина
3
86 м²
1/4
13548 В продаже 3-комнатная квартира в доме из красного кирпича на Фо…
€61,215
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты
Одесса, Украина
4
82 м²
Квартира в хорошем жилом состоянии. Металлопластиковые окна, лоджии застеклены. Комнаты разд…
€42,380
Рекомендовать
Квартира 1 комната
Одесса, Украина
1
47 м²
в ЖК Одесские традиции. ул.Воробьева-М.Грушевского. Сданный дом, Активно заселяется. Качеств…
€37,671
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Одесса, Украина
2
49 м²
ОСМД. После капремонта, вся мебель, встроенная кухня, техника, гардеробная, новая крыша
€37,483
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с кондиционером, с двором
Одесса, Украина
2
65 м²
Свежий капитальный качественный ремонт, кондиционер. Балкон из кованных элементов с видом в …
€55,565
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты
Одесса, Украина
4
177 м²
4/24
14745 Предлагается к продаже четырехкомнатная квартира на Академика Г…
€188,355
Рекомендовать
Квартира 1 комната
Одесса, Украина
1
38 м²
4/4
10425 Продам однокомнатную квартиру на Черемушках. Общая площадь 38 кв…
€33,904
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Одесса, Украина
3
76 м²
Жилое состояние, балкон увеличен, современная облицовка в с/у,
€41,438
Рекомендовать
Дом 15 комнат
Одесса, Украина
15
900 м²
Супер стильный объект: два дома, всё классно- отделка, "начинка". Много всяких творческих на…
€2,83 млн
Рекомендовать
Квартира 1 комната
Одесса, Украина
1
43 м²
9/24
14516 В продаже 1-но комнатная квартира в современном 63 Жемчужине на …
€33,527
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Одесса, Украина
2
35 м²
Квартира в жилом состоянии. Санузел облицован кафелем
€28,253
Рекомендовать
Квартира 1 комната
Одесса, Украина
1
23 м²
1/9
14800 В продаже однокомнатная квартира на Ак. Глушко. Выполнен качестве…
€22,132
Рекомендовать
Параметры недвижимости в Голованевский район, Украина
с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL