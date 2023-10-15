Недвижимость в Голосеевском районе: комфортабельные квартиры на юго-западе Киева

Голосеевский район — наиболее крупный и густонаселенный в Киеве. Охватывают южную и западную часть столицы Украины. На его территории проживают более 200 тыс. человек. Район славится развитой инфраструктурой, продуманной транспортной развязкой и большим количеством новостроек.

Почему стоит приобрести недвижимость

Голосеевский район считается одним из самых удобных и привлекательных в Киеве для постоянного проживания. Он отличается хорошей экологией из-за наличия на его территории природного парка «Голосеевский». Это гигантская лесопарковая зона, которая спасает киевлян в жару и дает чистый кислород. Здесь можно в любой день провести время посреди деревьев, растений и живописных водоемов.

Покупка жилой недвижимости в Голосеевском районе Киева также открывает еще ряд выгодных перспектив:

Заработок на жилье. Недвижимость в этом районе пользуется большим спросом, в особенности у студентов, которые проходят обучение в близлежащих ВУЗах.

Хорошие возможности трудоустройства рядом с домом. В этом районе сосредоточено большое количество предприятий, торговых центров и других объектов, куда всегда требуются специалисты.

Удобное расположение. Можно быстро добраться до любой части города как на личном, так и на общественном транспорте.

Какая недвижимость выставлена на продажу

В Голосеевском можно приобрести квартиры в новостройках и на вторичном рынке. Покупатели чаще склоняются к первому варианту. Квартиры в новых жилых комплексах в Голосеевском районе от застройщика отличаются улучшенными планировками и более высоким качеством строительства в сравнении со старым жильем. Цены на них варьируются от 1500 до 3000 евро за «квадрат». За вторичную недвижимость владельцы просят на 10-20% дешевле.

Купить одно- или двухкомнатную квартиру в новостройке Голосеевского района можно как полностью готовую к заселению, так и на стадии застройки дома. Во втором случае стоимость обычно ниже на 20-30%, однако после запуска здания в эксплуатацию цена кв. метра подтягивается до рыночных показателей. Это дает возможность многим инвесторам выгодно перепродавать жилье.

Покупка кв. метров в Голосеевском районе позволит проживать в наиболее экологичной и спокойной части Киева. Подобрать здесь квартиру по доступным ценам можно на платформе REALTING.