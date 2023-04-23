Квартира 3 комнаты Одесса, Украина 3 Количество комнат 65 м²

€ 42,356

КВАРТИРА В ОТЛИЧНОМ ДОМЕ НА УЛ.ВЫСОЦКОГО. ВТОРОЙ РЯД ДОМОВ ОТ ДОРОГИ. СВОЕ ОТОПЛЕНИЕ,2-х КОН…