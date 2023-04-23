Украина
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Украине
Новые дома в Украине
Все новостройки в Украине
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Украине
Жилая
Квартира в Украине
Дом в Украине
Коттедж
Земельные участки в Украине
Элитная недвижимость в Украине
Найти агента в Украине
Агентства недвижимости в Украине
Агенты в Украине
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Украине
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Склад
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Украине
Найти агента в Украине
Агентства недвижимости в Украине
Агенты в Украине
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Украине
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Дом
Коттедж
Таунхаус
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Украина
Херсонская область
Херсонский городской совет
Жильё в Херсонский городской совет, Украина
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 3 комнаты
Одесса, Украина
3 Количество комнат
65 м²
€ 42,356
КВАРТИРА В ОТЛИЧНОМ ДОМЕ НА УЛ.ВЫСОЦКОГО. ВТОРОЙ РЯД ДОМОВ ОТ ДОРОГИ. СВОЕ ОТОПЛЕНИЕ,2-х КОН…
Квартира 4 комнаты
Одесса, Украина
4 Количество комнат
180 м²
€ 405,533
Пентхаус, общ.180 м.кв., Н-3.86 м. Кухня, гостиная, три спальни, три санузла, красивый эркер…
Дом 4 комнаты
Одесса, Украина
4 Количество комнат
100 м²
1/2 Этаж
€ 153,201
13491 Продам 2-х этажный дом с участком 5 соток в коттеджном поселке Т…
Квартира 4 комнаты
Одесса, Украина
4 Количество комнат
80 м²
€ 58,577
Ремонт выполнен на 90 %.Квартира 80м2 с кухней студией, двумя спальнями, гардеробной и больш…
Квартира 3 комнаты
Одесса, Украина
3 Количество комнат
80 м²
€ 36,047
Квартира в жилом состоянии. Новая сантехника, есть свой палисадник. Близкое расположение к ц…
Квартира 2 комнаты
Одесса, Украина
2 Количество комнат
86 м²
17/17 Этаж
€ 58,577
16658 Продам 2-х комнатную видовую квартиру на улице Солнечная. Подземн…
Квартира 1 комната
Одесса, Украина
1 Количество комнат
38 м²
5/5 Этаж
€ 36,047
8304 Предлагаю к продаже 1-комнатную квартиру в Центре. Сталинский про…
Квартира 2 комнаты
Одесса, Украина
2 Количество комнат
35 м²
3/4 Этаж
€ 40,553
№6966. В продаже 2-х комнатная квартира в р-не ул. Дерибасовская. Разд…
Квартира 2 комнаты
Одесса, Украина
2 Количество комнат
43 м²
€ 36,949
47-Жемчужина В квартире сделана перепланировка, кухня-гостиная+уютная спальня с шикарным вид…
Квартира 2 комнаты
Одесса, Украина
2 Количество комнат
69 м²
5/10 Этаж
€ 117,154
9915... В продаже 2-х комнатная квартира в новом ЖК "Гермес" на ул. Гре…
Квартира 1 комната
Лиманка, Украина
1 Количество комнат
41 м²
7/7 Этаж
€ 22,530
15484 В продаже однокомнатная квартира в новом доме жилого комплекса Ро…
Квартира 1 комната
Одесса, Украина
1 Количество комнат
36 м²
€ 27,036
Квартира в пароходском, кирпичном доме, с видом на море. Этаж: 9/9 Общей площадью 36,6м.кв. …
Параметры недвижимости в Херсонский городской совет, Украина
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты