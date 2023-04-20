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Купить недвижимость в Фастовский район, Украина

1 объект найдено
Квартира 1 спальняв Юровка, Украина
Квартира 1 спальня
Юровка, Украина
1 Количество комнат 1 ванных комнат 45 м² 6/10 Этаж
€ 36,524
SF-2-519-252 Продам 1 комнатную квартиру в ЖК Пионерский Квартал До Окружной дороги от н…

Параметры недвижимости в Фастовский район, Украина

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
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