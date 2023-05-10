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Дома с бассейном в Донецкая область, Украина

2 объекта найдено
Дом 6 комнат в Донецкая область, Украина
Дом 6 комнат
Донецкая область, Украина
Комнаты 6
Площадь 300 м²
€ 501,611
Дом 3 комнаты в Донецкая область, Украина
Дом 3 комнаты
Донецкая область, Украина
Комнаты 3
Площадь 120 м²
€ 24,625

Параметры недвижимости в Донецкая область, Украина

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
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