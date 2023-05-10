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Дома с видом на море в Донецкая область, Украина

2 объекта найдено
Дом 4 комнаты в Донецкая область, Украина
Дом 4 комнаты
Донецкая область, Украина
Комнаты 4
Площадь 160 м²
€ 136,803
Дом 6 комнат в Донецкая область, Украина
Дом 6 комнат
Донецкая область, Украина
Комнаты 6
Площадь 260 м²
€ 136,803

Параметры недвижимости в Донецкая область, Украина

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
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