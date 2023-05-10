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Квартиры с видом на море в Донецкая область, Украина

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3 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Донецкая область, Украина
Квартира 2 комнаты
Донецкая область, Украина
Комнаты 2
Площадь 51 м²
€ 91,202
Квартира 2 комнаты в Донецкая область, Украина
Квартира 2 комнаты
Донецкая область, Украина
Комнаты 2
Площадь 51 м²
€ 91,202
Квартира 1 комната в Донецкая область, Украина
Квартира 1 комната
Донецкая область, Украина
Комнаты 1
Площадь 43 м²
€ 52,897

Параметры недвижимости в Донецкая область, Украина

с бассейном
недорогая
элитная
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