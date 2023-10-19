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Квартиры в Донецкая область, Украина

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26 объектов найдено
Квартира 2 комнаты с лифтом, с охраняемой территорией в Донецкая область, Украина
Квартира 2 комнаты с лифтом, с охраняемой территорией
Донецкая область, Украина
Комнаты 2
Площадь 53 м²
ЖК Авторский. Квартира свободной планировки. Есть балкон-терасса в стоимость входит паркинг…
€63,580
Квартира 2 комнаты с лифтом, с охраняемой территорией в Донецкая область, Украина
Квартира 2 комнаты с лифтом, с охраняемой территорией
Донецкая область, Украина
Комнаты 2
Площадь 53 м²
ЖК Авторский. Квартира свободной планировки. Есть балкон-терасса в стоимость входит паркинг…
€63,580
Квартира 2 комнаты с кондиционером, с видом на море, с двором в Донецкая область, Украина
Квартира 2 комнаты с кондиционером, с видом на море, с двором
Донецкая область, Украина
Комнаты 2
Площадь 51 м²
ЖК Авторский. Квартира с хорошим ремонтом, вид на море, балкон с выходом из двух комнат, Теп…
€94,895
Квартира 2 комнаты с кондиционером, с видом на море, с двором в Донецкая область, Украина
Квартира 2 комнаты с кондиционером, с видом на море, с двором
Донецкая область, Украина
Комнаты 2
Площадь 51 м²
ЖК Авторский. Квартира с хорошим ремонтом, вид на море, балкон с выходом из двух комнат, Теп…
€94,895
Квартира 1 комната в Донецкая область, Украина
Квартира 1 комната
Донецкая область, Украина
Комнаты 1
Площадь 90 м²
Комната в общежитии. Жилое состояние. В шаговой доступности супермаркет, магазины, парк, мор…
€8,066
Квартира 2 комнаты в Донецкая область, Украина
Квартира 2 комнаты
Донецкая область, Украина
Комнаты 2
Площадь 48 м²
квартира, с хорошим ремонтом Отдельный вход. Утепленные стены. Дому около 5 лет. Море в шаго…
€25,622
Квартира 1 комната с лифтом в Донецкая область, Украина
Квартира 1 комната с лифтом
Донецкая область, Украина
Комнаты 1
Площадь 34 м²
ЖК Авторский. Квартира продаеться с мебелью и бытовой техникой, гардеробная. Закрытая террит…
€42,703
Квартира 2 комнаты с охраняемой территорией в Донецкая область, Украина
Квартира 2 комнаты с охраняемой территорией
Донецкая область, Украина
Комнаты 2
Площадь 66 м²
ЖК Авторский. Квартира с видом на море, хороший ремонт, комнаты раздельные, встроенная кухня…
€76,865
Квартира 2 комнаты с видеонаблюдением, с охраняемой территорией в Донецкая область, Украина
Квартира 2 комнаты с видеонаблюдением, с охраняемой территорией
Донецкая область, Украина
Комнаты 2
Площадь 66 м²
ЖК "Авторский", дом сдан, свободная планировка, в доме полная автономия. Закрытая и охраняем…
€56,937
Квартира 2 комнаты с видеонаблюдением, с охраняемой территорией в Донецкая область, Украина
Квартира 2 комнаты с видеонаблюдением, с охраняемой территорией
Донецкая область, Украина
Комнаты 2
Площадь 66 м²
ЖК "Авторский", дом сдан, свободная планировка, в доме полная автономия. Закрытая и охраняем…
€56,937
Квартира 1 комната в Донецкая область, Украина
Квартира 1 комната
Донецкая область, Украина
Комнаты 1
Площадь 30 м²
Высокий первый этаж , с балконом. Продаётся с мебелью
€25,147
Квартира 3 комнаты в Донецкая область, Украина
Квартира 3 комнаты
Донецкая область, Украина
Комнаты 3
Площадь 69 м²
Трехкомнатная квартира с качественный дорогим ремонтом( для себя).В кирпичном ухоженном доме…
€25,622
Квартира 3 комнаты в Донецкая область, Украина
Квартира 3 комнаты
Донецкая область, Украина
Комнаты 3
Площадь 70 м²
Чабанка. Общая 70 м, море в шаговой доступности. Рядом два гаража , в стоимости . Индивидуал…
€19,928
Квартира 1 комната в Донецкая область, Украина
Квартира 1 комната
Донецкая область, Украина
Комнаты 1
Площадь 46 м²
Шикарная квартира в Фонтанка-Сити с панорамным видом на город до моря 500 м
€23,724
Квартира 1 комната с лифтом, с видом на море, с охраняемой территорией в Донецкая область, Украина
Квартира 1 комната с лифтом, с видом на море, с охраняемой территорией
Донецкая область, Украина
Комнаты 1
Площадь 43 м²
Квартира с ремнтом в ЖК Авторский, Вид на море. Лифты на чипах. Закрытая и охраняемая террит…
€55,039
Квартира 1 комната с лифтом в Донецкая область, Украина
Квартира 1 комната с лифтом
Донецкая область, Украина
Комнаты 1
Площадь 46 м²
Квартира в ЖК Авторском с ремонтом. На полу ламинат, современная облицовка, в подарок вся ме…
€39,856
Квартира 3 комнаты с кондиционером в Донецкая область, Украина
Квартира 3 комнаты с кондиционером
Донецкая область, Украина
Комнаты 3
Площадь 65 м²
Квартира с ремонтом в хорошем районе. Окна МПО, встроенная кухня, бойлер, кондиционер, совре…
€14,234
Квартира 2 комнаты с террасой, с охраняемой территорией в Донецкая область, Украина
Квартира 2 комнаты с террасой, с охраняемой территорией
Донецкая область, Украина
Комнаты 2
Площадь 43 м²
ЖК "Авторский", Евроремонт. терраса 20м. паркинг, охраняемая территория, домофон, автономно…
€52,192
Квартира 1 комната с лифтом, с охраняемой территорией в Донецкая область, Украина
Квартира 1 комната с лифтом, с охраняемой территорией
Донецкая область, Украина
Комнаты 1
Площадь 40 м²
Квартира в новом сданном доме ЖК Авторский . Смотрит в сторону моря. Закрытая и охраняемая т…
€37,009
Квартира 1 комната в Донецкая область, Украина
Квартира 1 комната
Донецкая область, Украина
Комнаты 1
Площадь 37 м²
Дому 5 лет (красный кирпич) Жк Озерки. Квартира в хорошем жилом состоянии система отоплени…
€24,198
Квартира 2 комнаты в Донецкая область, Украина
Квартира 2 комнаты
Донецкая область, Украина
Комнаты 2
Площадь 48 м²
квартира в самом центре города возле Горсада и Дерибасовской, кухня-гостиная и отдельная спа…
€71,171
Квартира 1 комната в Донецкая область, Украина
Квартира 1 комната
Донецкая область, Украина
Комнаты 1
Площадь 35 м²
Квартира в жилом состоянии
€9,395
Квартира 1 комната в Донецкая область, Украина
Квартира 1 комната
Донецкая область, Украина
Комнаты 1
Площадь 40 м²
Квартира на берегу моря в городе у моря Черноморская Ривьера" ЖК Авторский. Отопление индиви…
€30,366
Квартира 2 комнаты в Донецкая область, Украина
Квартира 2 комнаты
Донецкая область, Украина
Комнаты 2
Площадь 59 м²
€17,081
Квартира 1 комната в Донецкая область, Украина
Квартира 1 комната
Донецкая область, Украина
Комнаты 1
Площадь 34 м²
Квартира с ремонтом и видом на море, МПО, встроенная кухня, современная облицовка, пристроен…
€22,775
Квартира 1 комната с кондиционером в Донецкая область, Украина
Квартира 1 комната с кондиционером
Донецкая область, Украина
Комнаты 1
Площадь 42 м²
ЖК "Озерки", квартира на очень высоком бельэтаже с балконом, 2-ухконтурный котел, утеплена п…
€22,775

Параметры недвижимости в Донецкая область, Украина

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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