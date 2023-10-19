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Квартиры в Донецкая область, Украина
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26 объектов найдено
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Квартира 2 комнаты с лифтом, с охраняемой территорией
Донецкая область, Украина
2
53 м²
ЖК Авторский. Квартира свободной планировки. Есть балкон-терасса в стоимость входит паркинг…
€63,580
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с лифтом, с охраняемой территорией
Донецкая область, Украина
2
53 м²
ЖК Авторский. Квартира свободной планировки. Есть балкон-терасса в стоимость входит паркинг…
€63,580
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с кондиционером, с видом на море, с двором
Донецкая область, Украина
2
51 м²
ЖК Авторский. Квартира с хорошим ремонтом, вид на море, балкон с выходом из двух комнат, Теп…
€94,895
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с кондиционером, с видом на море, с двором
Донецкая область, Украина
2
51 м²
ЖК Авторский. Квартира с хорошим ремонтом, вид на море, балкон с выходом из двух комнат, Теп…
€94,895
Рекомендовать
Квартира 1 комната
Донецкая область, Украина
1
90 м²
Комната в общежитии. Жилое состояние. В шаговой доступности супермаркет, магазины, парк, мор…
€8,066
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Квартира 2 комнаты
Донецкая область, Украина
2
48 м²
квартира, с хорошим ремонтом Отдельный вход. Утепленные стены. Дому около 5 лет. Море в шаго…
€25,622
Рекомендовать
Квартира 1 комната с лифтом
Донецкая область, Украина
1
34 м²
ЖК Авторский. Квартира продаеться с мебелью и бытовой техникой, гардеробная. Закрытая террит…
€42,703
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с охраняемой территорией
Донецкая область, Украина
2
66 м²
ЖК Авторский. Квартира с видом на море, хороший ремонт, комнаты раздельные, встроенная кухня…
€76,865
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с видеонаблюдением, с охраняемой территорией
Донецкая область, Украина
2
66 м²
ЖК "Авторский", дом сдан, свободная планировка, в доме полная автономия. Закрытая и охраняем…
€56,937
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с видеонаблюдением, с охраняемой территорией
Донецкая область, Украина
2
66 м²
ЖК "Авторский", дом сдан, свободная планировка, в доме полная автономия. Закрытая и охраняем…
€56,937
Рекомендовать
Квартира 1 комната
Донецкая область, Украина
1
30 м²
Высокий первый этаж , с балконом. Продаётся с мебелью
€25,147
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Донецкая область, Украина
3
69 м²
Трехкомнатная квартира с качественный дорогим ремонтом( для себя).В кирпичном ухоженном доме…
€25,622
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Донецкая область, Украина
3
70 м²
Чабанка. Общая 70 м, море в шаговой доступности. Рядом два гаража , в стоимости . Индивидуал…
€19,928
Рекомендовать
Квартира 1 комната
Донецкая область, Украина
1
46 м²
Шикарная квартира в Фонтанка-Сити с панорамным видом на город до моря 500 м
€23,724
Рекомендовать
Квартира 1 комната с лифтом, с видом на море, с охраняемой территорией
Донецкая область, Украина
1
43 м²
Квартира с ремнтом в ЖК Авторский, Вид на море. Лифты на чипах. Закрытая и охраняемая террит…
€55,039
Рекомендовать
Квартира 1 комната с лифтом
Донецкая область, Украина
1
46 м²
Квартира в ЖК Авторском с ремонтом. На полу ламинат, современная облицовка, в подарок вся ме…
€39,856
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с кондиционером
Донецкая область, Украина
3
65 м²
Квартира с ремонтом в хорошем районе. Окна МПО, встроенная кухня, бойлер, кондиционер, совре…
€14,234
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с террасой, с охраняемой территорией
Донецкая область, Украина
2
43 м²
ЖК "Авторский", Евроремонт. терраса 20м. паркинг, охраняемая территория, домофон, автономно…
€52,192
Рекомендовать
Квартира 1 комната с лифтом, с охраняемой территорией
Донецкая область, Украина
1
40 м²
Квартира в новом сданном доме ЖК Авторский . Смотрит в сторону моря. Закрытая и охраняемая т…
€37,009
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Квартира 1 комната
Донецкая область, Украина
1
37 м²
Дому 5 лет (красный кирпич) Жк Озерки. Квартира в хорошем жилом состоянии система отоплени…
€24,198
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Квартира 2 комнаты
Донецкая область, Украина
2
48 м²
квартира в самом центре города возле Горсада и Дерибасовской, кухня-гостиная и отдельная спа…
€71,171
Рекомендовать
Квартира 1 комната
Донецкая область, Украина
1
35 м²
Квартира в жилом состоянии
€9,395
Рекомендовать
Квартира 1 комната
Донецкая область, Украина
1
40 м²
Квартира на берегу моря в городе у моря Черноморская Ривьера" ЖК Авторский. Отопление индиви…
€30,366
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Квартира 2 комнаты
Донецкая область, Украина
2
59 м²
€17,081
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Квартира 1 комната
Донецкая область, Украина
1
34 м²
Квартира с ремонтом и видом на море, МПО, встроенная кухня, современная облицовка, пристроен…
€22,775
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Квартира 1 комната с кондиционером
Донецкая область, Украина
1
42 м²
ЖК "Озерки", квартира на очень высоком бельэтаже с балконом, 2-ухконтурный котел, утеплена п…
€22,775
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Параметры недвижимости в Донецкая область, Украина
с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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