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Realting.com
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Украина
Донецкая область
Жильё в Донецкая область, Украина
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81
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107 объектов найдено
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Дом 2 комнаты
Донецкая область, Украина
2
40 м²
Дом нуждается в ремонте
€14,234
Рекомендовать
Дом 2 комнаты
Донецкая область, Украина
2
50 м²
€17,081
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Дом 3 комнаты
Донецкая область, Украина
3
105 м²
Хорощий дом на застроенной улице. Асфальтированный подъезд. Все коммуникации в доме. Ландшаф…
€109,129
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Дом 6 комнат
Донецкая область, Украина
6
183 м²
Дом в Фонтанке. Большой участок Все коммуникации в доме. Застроенная улица
€133,802
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Квартира 2 комнаты с лифтом, с охраняемой территорией
Донецкая область, Украина
2
53 м²
ЖК Авторский. Квартира свободной планировки. Есть балкон-терасса в стоимость входит паркинг…
€63,580
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с лифтом, с охраняемой территорией
Донецкая область, Украина
2
53 м²
ЖК Авторский. Квартира свободной планировки. Есть балкон-терасса в стоимость входит паркинг…
€63,580
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с кондиционером, с видом на море, с двором
Донецкая область, Украина
2
51 м²
ЖК Авторский. Квартира с хорошим ремонтом, вид на море, балкон с выходом из двух комнат, Теп…
€94,895
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с кондиционером, с видом на море, с двором
Донецкая область, Украина
2
51 м²
ЖК Авторский. Квартира с хорошим ремонтом, вид на море, балкон с выходом из двух комнат, Теп…
€94,895
Рекомендовать
Дом 4 комнаты
Донецкая область, Украина
4
100 м²
Дом в косметическим ремонтом. Все коммуникации в доме
€56,937
Рекомендовать
Дом 4 комнаты
Донецкая область, Украина
4
120 м²
дом-дуплекс Лески. Общей площадью 120кв.м. Внутри состояние от строителей.Два этажа. 2,5сотк…
€74,018
Рекомендовать
Дом 2 комнаты
Донецкая область, Украина
2
60 м²
1/2 дома. Дом в хорошем состоянии. Свет, газ, вода в доме. Застроенная улица. Асфальтированн…
€52,192
Рекомендовать
Дом 3 комнаты
Донецкая область, Украина
3
90 м²
Крепкий дом, хорошее состояние, свет, газ, вода в доме, колодец, хозпостройки. Застроенный р…
€74,018
Рекомендовать
Дом
Донецкая область, Украина
Дом под снос в Суворовском районе Одессы на пос Шевченко-3. До проспекта Добровольского /Мар…
€18,979
Рекомендовать
Квартира 1 комната
Донецкая область, Украина
1
90 м²
Комната в общежитии. Жилое состояние. В шаговой доступности супермаркет, магазины, парк, мор…
€8,066
Рекомендовать
Дом 4 комнаты
Донецкая область, Украина
4
160 м²
На участке 2 дом из которых 1 гостевой домик 60 кв.м. Дорогой и качественный ремонт. Остаетс…
€208,769
Рекомендовать
Дом 5 комнат
Донецкая область, Украина
5
110 м²
Дом в селе , не дачи. Все коммуникации в доме. 15 соток земли. Застроенная улица. Рядом маршрутка
€33,213
Рекомендовать
Дом 3 комнаты
Донецкая область, Украина
3
100 м²
Дом в жилом состоянии. Все коммуникации в доме. На участке расположен сарай и погреб
€25,147
Рекомендовать
Дом 1 комната
Донецкая область, Украина
1
20 м²
Участок огорожен забором. Свет заведен в дом, вода на участке, Не далеко от центральной доро…
€4,270
Рекомендовать
Дом 4 комнаты
Донецкая область, Украина
4
98 м²
Дом в жилом состоянии. Все коммуникации в доме. Асфальтированная улица
€34,637
Рекомендовать
Дом 3 комнаты
Донецкая область, Украина
3
220 м²
Добротный дом на Сухом лимане. В доме выполнен современный ремонт в светлых тонах, + мансарда
€123,364
Рекомендовать
Дом 2 комнаты с двором
Донецкая область, Украина
2
54 м²
Дом в жилом состоянии. Все удобства, газовое отопление, в спальне тёплый пол, комнаты с мебе…
€24,673
Рекомендовать
Дом 2 комнаты с подвалом
Донецкая область, Украина
2
60 м²
Дом утеплён снаружи пенопластом.В доме все удобства:ванна,туалет,горячая вода. Имеется гараж…
€32,264
Рекомендовать
Дом 6 комнат с бассейном, с баней
Донецкая область, Украина
6
300 м²
2 дома на участке - основной 300 кв.м. и гостевой 150кв.м. 2019 года постройки. Функциональн…
€521,923
Рекомендовать
Дом 4 комнаты
Донецкая область, Украина
4
120 м²
Дом 2 этажа, 3 уровня, хорошее состояние, МПО, есть гараж, асфальтированный подъезд, застрое…
€17,271
Рекомендовать
Дом 7 комнат
Донецкая область, Украина
7
84 м²
В доме все коммуникации, газ, вода, свет, интернет, дом. телефон. Всего 10 соток с домом. от…
€29,417
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Донецкая область, Украина
2
48 м²
квартира, с хорошим ремонтом Отдельный вход. Утепленные стены. Дому около 5 лет. Море в шаго…
€25,622
Рекомендовать
Дом 3 комнаты с кондиционером
Донецкая область, Украина
3
53 м²
Дом разделен на 2 половины, что удобно под сдачу как посуточно, так и долгосрочно, или для п…
€50,294
Рекомендовать
Квартира 1 комната с лифтом
Донецкая область, Украина
1
34 м²
ЖК Авторский. Квартира продаеться с мебелью и бытовой техникой, гардеробная. Закрытая террит…
€42,703
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с охраняемой территорией
Донецкая область, Украина
2
66 м²
ЖК Авторский. Квартира с видом на море, хороший ремонт, комнаты раздельные, встроенная кухня…
€76,865
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Дом 3 комнаты
Донецкая область, Украина
3
80 м²
Великодолинское ул.Степная, дом 80 м. 3 комн.20+18+12 кухня 9 м. т/в10 м. АГВ водопровод бой…
€26,571
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Параметры недвижимости в Донецкая область, Украина
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