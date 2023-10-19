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Жильё в Донецкая область, Украина

квартиры
26
дома
81
107 объектов найдено
Дом 2 комнаты в Донецкая область, Украина
Дом 2 комнаты
Донецкая область, Украина
Комнаты 2
Площадь 40 м²
Дом нуждается в ремонте
€14,234
Дом 2 комнаты в Донецкая область, Украина
Дом 2 комнаты
Донецкая область, Украина
Комнаты 2
Площадь 50 м²
€17,081
Дом 3 комнаты в Донецкая область, Украина
Дом 3 комнаты
Донецкая область, Украина
Комнаты 3
Площадь 105 м²
Хорощий дом на застроенной улице. Асфальтированный подъезд. Все коммуникации в доме. Ландшаф…
€109,129
Дом 6 комнат в Донецкая область, Украина
Дом 6 комнат
Донецкая область, Украина
Комнаты 6
Площадь 183 м²
Дом в Фонтанке. Большой участок Все коммуникации в доме. Застроенная улица
€133,802
Квартира 2 комнаты с лифтом, с охраняемой территорией в Донецкая область, Украина
Квартира 2 комнаты с лифтом, с охраняемой территорией
Донецкая область, Украина
Комнаты 2
Площадь 53 м²
ЖК Авторский. Квартира свободной планировки. Есть балкон-терасса в стоимость входит паркинг…
€63,580
Квартира 2 комнаты с лифтом, с охраняемой территорией в Донецкая область, Украина
Квартира 2 комнаты с лифтом, с охраняемой территорией
Донецкая область, Украина
Комнаты 2
Площадь 53 м²
ЖК Авторский. Квартира свободной планировки. Есть балкон-терасса в стоимость входит паркинг…
€63,580
Квартира 2 комнаты с кондиционером, с видом на море, с двором в Донецкая область, Украина
Квартира 2 комнаты с кондиционером, с видом на море, с двором
Донецкая область, Украина
Комнаты 2
Площадь 51 м²
ЖК Авторский. Квартира с хорошим ремонтом, вид на море, балкон с выходом из двух комнат, Теп…
€94,895
Квартира 2 комнаты с кондиционером, с видом на море, с двором в Донецкая область, Украина
Квартира 2 комнаты с кондиционером, с видом на море, с двором
Донецкая область, Украина
Комнаты 2
Площадь 51 м²
ЖК Авторский. Квартира с хорошим ремонтом, вид на море, балкон с выходом из двух комнат, Теп…
€94,895
Дом 4 комнаты в Донецкая область, Украина
Дом 4 комнаты
Донецкая область, Украина
Комнаты 4
Площадь 100 м²
Дом в косметическим ремонтом. Все коммуникации в доме
€56,937
Дом 4 комнаты в Донецкая область, Украина
Дом 4 комнаты
Донецкая область, Украина
Комнаты 4
Площадь 120 м²
дом-дуплекс Лески. Общей площадью 120кв.м. Внутри состояние от строителей.Два этажа. 2,5сотк…
€74,018
Дом 2 комнаты в Донецкая область, Украина
Дом 2 комнаты
Донецкая область, Украина
Комнаты 2
Площадь 60 м²
1/2 дома. Дом в хорошем состоянии. Свет, газ, вода в доме. Застроенная улица. Асфальтированн…
€52,192
Дом 3 комнаты в Донецкая область, Украина
Дом 3 комнаты
Донецкая область, Украина
Комнаты 3
Площадь 90 м²
Крепкий дом, хорошее состояние, свет, газ, вода в доме, колодец, хозпостройки. Застроенный р…
€74,018
Дом в Донецкая область, Украина
Дом
Донецкая область, Украина
Дом под снос в Суворовском районе Одессы на пос Шевченко-3. До проспекта Добровольского /Мар…
€18,979
Квартира 1 комната в Донецкая область, Украина
Квартира 1 комната
Донецкая область, Украина
Комнаты 1
Площадь 90 м²
Комната в общежитии. Жилое состояние. В шаговой доступности супермаркет, магазины, парк, мор…
€8,066
Дом 4 комнаты в Донецкая область, Украина
Дом 4 комнаты
Донецкая область, Украина
Комнаты 4
Площадь 160 м²
На участке 2 дом из которых 1 гостевой домик 60 кв.м. Дорогой и качественный ремонт. Остаетс…
€208,769
Дом 5 комнат в Донецкая область, Украина
Дом 5 комнат
Донецкая область, Украина
Комнаты 5
Площадь 110 м²
Дом в селе , не дачи. Все коммуникации в доме. 15 соток земли. Застроенная улица. Рядом маршрутка
€33,213
Дом 3 комнаты в Донецкая область, Украина
Дом 3 комнаты
Донецкая область, Украина
Комнаты 3
Площадь 100 м²
Дом в жилом состоянии. Все коммуникации в доме. На участке расположен сарай и погреб
€25,147
Дом 1 комната в Донецкая область, Украина
Дом 1 комната
Донецкая область, Украина
Комнаты 1
Площадь 20 м²
Участок огорожен забором. Свет заведен в дом, вода на участке, Не далеко от центральной доро…
€4,270
Дом 4 комнаты в Донецкая область, Украина
Дом 4 комнаты
Донецкая область, Украина
Комнаты 4
Площадь 98 м²
Дом в жилом состоянии. Все коммуникации в доме. Асфальтированная улица
€34,637
Дом 3 комнаты в Донецкая область, Украина
Дом 3 комнаты
Донецкая область, Украина
Комнаты 3
Площадь 220 м²
Добротный дом на Сухом лимане. В доме выполнен современный ремонт в светлых тонах, + мансарда
€123,364
Дом 2 комнаты с двором в Донецкая область, Украина
Дом 2 комнаты с двором
Донецкая область, Украина
Комнаты 2
Площадь 54 м²
Дом в жилом состоянии. Все удобства, газовое отопление, в спальне тёплый пол, комнаты с мебе…
€24,673
Дом 2 комнаты с подвалом в Донецкая область, Украина
Дом 2 комнаты с подвалом
Донецкая область, Украина
Комнаты 2
Площадь 60 м²
Дом утеплён снаружи пенопластом.В доме все удобства:ванна,туалет,горячая вода. Имеется гараж…
€32,264
Дом 6 комнат с бассейном, с баней в Донецкая область, Украина
Дом 6 комнат с бассейном, с баней
Донецкая область, Украина
Комнаты 6
Площадь 300 м²
2 дома на участке - основной 300 кв.м. и гостевой 150кв.м. 2019 года постройки. Функциональн…
€521,923
Дом 4 комнаты в Донецкая область, Украина
Дом 4 комнаты
Донецкая область, Украина
Комнаты 4
Площадь 120 м²
Дом 2 этажа, 3 уровня, хорошее состояние, МПО, есть гараж, асфальтированный подъезд, застрое…
€17,271
Дом 7 комнат в Донецкая область, Украина
Дом 7 комнат
Донецкая область, Украина
Комнаты 7
Площадь 84 м²
В доме все коммуникации, газ, вода, свет, интернет, дом. телефон. Всего 10 соток с домом. от…
€29,417
Квартира 2 комнаты в Донецкая область, Украина
Квартира 2 комнаты
Донецкая область, Украина
Комнаты 2
Площадь 48 м²
квартира, с хорошим ремонтом Отдельный вход. Утепленные стены. Дому около 5 лет. Море в шаго…
€25,622
Дом 3 комнаты с кондиционером в Донецкая область, Украина
Дом 3 комнаты с кондиционером
Донецкая область, Украина
Комнаты 3
Площадь 53 м²
Дом разделен на 2 половины, что удобно под сдачу как посуточно, так и долгосрочно, или для п…
€50,294
Квартира 1 комната с лифтом в Донецкая область, Украина
Квартира 1 комната с лифтом
Донецкая область, Украина
Комнаты 1
Площадь 34 м²
ЖК Авторский. Квартира продаеться с мебелью и бытовой техникой, гардеробная. Закрытая террит…
€42,703
Квартира 2 комнаты с охраняемой территорией в Донецкая область, Украина
Квартира 2 комнаты с охраняемой территорией
Донецкая область, Украина
Комнаты 2
Площадь 66 м²
ЖК Авторский. Квартира с видом на море, хороший ремонт, комнаты раздельные, встроенная кухня…
€76,865
Дом 3 комнаты в Донецкая область, Украина
Дом 3 комнаты
Донецкая область, Украина
Комнаты 3
Площадь 80 м²
Великодолинское ул.Степная, дом 80 м. 3 комн.20+18+12 кухня 9 м. т/в10 м. АГВ водопровод бой…
€26,571

Параметры недвижимости в Донецкая область, Украина

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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